Türkiye'ye 60 milyon doz daha BioNTech aşısı yolda

Aşı üreticileri Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile 60 milyon Covid-19 doz aşısı tedarik etmek için yeni bir anlaşma daha imzalandığını açıklandı. Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak, Türkiye‘nin ayrıca 30 milyon ek aşı dozu opsiyonuna sahip olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında 30 milyon doz aşı satışını düzenleyen ilk satış mukavelesi 25 Aralık 2020'de imzalanmıştı. Bugün imzalanan ikinci tedarik anlaşması çerçevesinde yıl boyunca Türkiye'ye teslim edilebilecek toplam miktar 120 milyon doza çıkacak.

Türkiye'nin yürüttüğü aşılama programına önemli düzeyde bir katkı sunabildikleri ve bu konuda kendilerine duyulan güvenden dolayı müteşekkir olduklarını belirten BionTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Amacımız, Covid-19 aşımızın mümkün olduğunca çok dozunu dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak. Bu pandemiyi sona erdirmeye, Covid-19 ile ilgili hastaneye yatışları azaltmaya ve normal hayata geri dönmeyi mümkün kılmaya yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Pfizer Türkiye Ülke Müdürü M. Cem Açık da Türkiye ile imzalanan ikinci sözleşme nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın Türkiye'de devam eden Covid-19 aşılama kampanyasına katkı sunacağından eminiz. Türkiye'de halk sağlığına katkıda bulunmayı taahhüt eden Pfizer, dünya çapında pandemiye karşı mücadelede BioNTech gibi küresel bir ortağa sahip olmaktan gurur duyuyor" diye konuştu.

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AB ile 1 milyar 800 milyon dozluk aşı anlaşması

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Pfizer-BioNTech ile bir milyar 800 milyon doz ilave aşı alımını içeren anlaşmanın imzalandığını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, imzalardan sonra satış sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini belirtti. Von der Leyen, iki hafta önce müzakerelerin tamamlandığını açıklamıştı. AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides itiraz sürecinde Macaristan'ın BioNTech ve Pfizer ile yapılan anlaşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. Macaristan dışındaki 26 Birlik üyesi ülke ise anlaşmaya taraf oldu. Kyriakides, Macaristan'ın sözleşmeye katılmama gerekçesi hakkında bir açıklama yapmadı.

Biontech/ Pfizer ile AB arasında yapılan sözleşme gereğince 2023 yılına dek 900 milyon doz aşı tedarik edilecek, ayrıca 900 milyon doz da opsiyon olarak tutulacak. Ismarlanan aşılarla ilk aşamada AB'deki 70 ila 80 milyon çocuğun aşılanması, kalanlarla da yetişkinlerin aşılarının yenilenmesi planlanıyor. Sözleşmenin mali değerinin 35 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

dpa,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe