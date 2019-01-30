 Türkiye′nin nüfusu 82 milyonun üzerinde | TÜRKİYE | DW | 01.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye'nin nüfusu 82 milyonun üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu geçti. Türkiye'nin en kalabalık kenti ise 15 milyonun üzerindeki nüfusu ile İstanbul.

Istanbul Fußgängerzone (DW)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de nüfus rekor değerle 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak tespit edildi.

TÜİK'in verilerine göre, nüfus bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi olarak tespit edildi. Buna göre, nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

TÜİK'in istatistikleri kentler ve köylerde yaşayanlara ilişkin olarak da ilginç veriler ortaya koyuyor. Verilere göre, Türkiye’de kentlerde yaşayan oranı binde 2 dolayında geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 92,5 iken 2018 yılında yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

En kalabalık kent İstanbul

İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık kenti unvanını korudu. Verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u 5 milyon 503 bin kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin kişi ile Bursa izledi. En az nüfusa sahip olan kent ise 82 bin 274 kişi ile Bayburt oldu.

İstanbul aynı zamanda kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kent oldu. İstanbul'u 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir izledi. Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu kenti ise kilometrekare başına düşen 12 kişi ile Tunceli.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dünyanın üçte birinde demokrasi geriliyor

Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilemekte olduğu ülkelerde yaşıyor. Gerilemenin gözlendiği 2.6 milyar insanın yaşadığı 24 ülkeden biri de Türkiye. (22.06.2018)  

Türkiye'nin çocuk nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre çocuklar nüfusun yüzde 29,4'ünü oluşturuyor. Güneydoğu Anadolu, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip bölge oldu. (22.04.2015)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Halkın gündemi işsizlik  

Benzer içerik

Türkei | Venezuelas Präsident Maduro auf Staatsbesuch in der Türkei

Krizlerle yakınlaşan iki ülke: Türkiye ve Venezuela 30.01.2019

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler Caracas'taki siyasi krizle daha da pekişti. Son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerde 2018'de başlayan altın ticareti de önemli rol oynuyor.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Türkiye’de işsizlik yüzde 11,4’e yükseldi 17.12.2018

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Eylül ayında işsizlik yüzde 11,4 ile Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Europaeischer Gerichtshof für Menschenrechte Strassburg

Türkiye AİHM başvurularında dördüncü sırada 24.01.2019

Türkiye 2018’i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde hakkında en fazla dava başvurusu olan dördüncü ülke olarak tamamladı. AİHM başvurularında "adil yargılanma hakkı" ve "ifade özgürlüğü"nün ihlali başı çekiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Sinan Moschee (Reuters)

Erdoğan TOKİ konutlarını yıktıracak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim manifestosunda "benzersiz, akıllı ve yatay" şehirler vaat etmesi, 16 yıllık AKP iktidarındaki betonlaşmaya dikkat çeken kent bilimci ve mimarları tatmin etmedi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  