Türkiye'nin iklim koruma performansı "düşük" kaldı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde süren İklim Zirvesi çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim koruma karneleri açıklandı.

Çevre kuruluşları Germanwatch ve NewClimate Enstitüsünün yayımladığı 2023 yılı İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde genel sıralamada Türkiye 47'nci oldu. Türkiye, iklim koruma performansı "düşük" olarak değerlendirilen ülkeler arasında yer aldı. Geçen yıla göre altı basamak gerileyen Türkiye, 2022 iklim endeksi raporunda 41'inci sıradaydı.

Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde ise Türkiye 15'inci sıraya yerleşti. Bu konuda Türkiye'nin performansı "yüksek" kategorisinde değerlendirildi.

Türkiye, iklim endeksinde sera gazı emisyonları açısından yapılan değerlendirmede 33'üncü olarak, "düşük" performanslı ülkeler arasında yer aldı.

Enerji tüketimi konusunda da "düşük" kategoride yer alan Türkiye, sıralamada 49'uncu oldu.

İklim performansı açısından Türkiye sondan bir önceki sıra olan ve "çok düşük" olarak değerlendirilen 62'inci sırada yer aldı.

"Somut olarak eyleme geçilmedi"

Raporda, Türkiye'nin 2021 yılında Paris İklim Anlaşması'nı onayladığı, 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediği ve Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanında güncelleme yapmayı planladığı hatırlatıldı. Raporda, ümit veren bu gelişmelere rağmen, henüz somut olarak eyleme geçilmediği vurgulandı. Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için ilgili bakanlıkların çalıştığı belirtildi, ancak bu hedefe nasıl ulaşılacağına dair yol haritasının açıklanmadığına dikkat çekildi.

Raporu hazırlayan uzmanlar, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını olumlu bir adım olarak değerlendirirken, Türkiye'nin hedeflere ulaşmayla ilgili tartışmalarda ve iklim eylemlerinde yeterince şeffaf olmadığının not edildiğini belirttiler.

İlk üç sıra boş kaldı

İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde, dünyada sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli çabayı gösteren hiçbir ülke olmadığı gerekçesiyle, listenin ilk üç sırası boş bırakıldı.

Genel sıralamada dördüncü olan Danimarka, iklim koruma performansı "yüksek" ülkeler arasında yer aldı. Danimarka'yı İsveç ve Şili izledi. Almanya, geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 16'ncı sıraya düştü. Listenin son üç ülkesi ise İran, Suudi Arabistan ve Kazakistan oldu.

Germanwatch ve NewClimate Enstitüsü tarafından 2005 yılından beri her sene yayınlanan endeks, dünya genelinde sera gazı emisyonlarının yüzde 90'ından sorumlu 59 ülke ile AB'yi kapsıyor. Endekste, ülkeler sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi, enerji tüketimi ve iklim politikaları açısından değerlendirildi.

Paris Anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW, epd/JD, TY