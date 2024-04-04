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Türkiye'nin ihracatı Mart'ta yüzde 4,1 geriledi

4 Nisan 2024

Türkiye'nin ihracatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı
İstanbul'daki Haydarpaşa LimanıFotoğraf: DW/U. Danisman

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Mart ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ihracat Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise yüzde 5,7 oranında azalarak 30 milyar 95 milyon dolar oldu.

İhracat, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 oranında artarak 63 milyar 656 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 12,6 azalarak 84 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Mart ayında en fazla ihracat yaptığı ülke, 1 milyar 749 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 301 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 264 milyon dolarla da ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke ise 3 milyar 900 milyon dolar ile Çin oldu. Çin'i 3 milyar 680 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 148 milyon dolarla da Almanya takip etti.

Bakanlık'tan takvim etkisine vurgu

İhracatta yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeninin takvim etkisi olduğunu belirten Ticaret Bakanlığının açıklamasında, "Şöyle ki; 2024 Mart ayında 5 defa Cumartesi-Pazar tatil günleri olmuştur. Hâlbuki 2023 Mart ayında 4 defa Cumartesi-Pazar tatil günleri vardı. İhracat ve ithalat, Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi işgünlerinde yoğun yapılmakta, Cumartesi-Pazar ise çok düşük miktarda gerçekleşmektedir. Öte yandan; 2023 yılı Mart ayında 23,548 milyar dolar ile Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihindeki en yüksek aylık rakam elde edilmişti. Bunda, 6 Şubat Depreminden dolayı 2023 Şubat ayı içinde yapılamayan bir kısım ihracatın Mart 2023’te yapılabilmesi etkili olmuştu" denildi.

Bakanlık ayrıca, Batı'da "küresel boyutta ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi, küresel ticarette ve Avrupa Birliği'nde ithalatın gerilemeye devam etmesinin" de ihracattaki gerilemede etkili olduğunu belirtti.

DW/CÖ,EC

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