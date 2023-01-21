Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kuran yakıldı

NATO'ya üyelik başvurusunu Türkiye'nin henüz onaylamadığı İsveç'te, Ankara ile Stockholm arasındaki ipleri geren provokatif bir eylem daha düzenlendi. İsveçli aşırı sağcı politikacı, Sıkı Yön partisi lideri, Danimarka ve İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Cumartesi günü öğleden sonra Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde, daha önce de duyurduğu üzere Kuran-ı Kerim'i yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı, ancak müdahale etmediği görüldü.

Aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı Kuran yakma eylemine izin verdiğini duyurmuş ve herkesi sosyal medya hesaplarından gösterisine katılımaya davet etmişti. Paludan, Türkiye saati ile 15.00 gibi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alana gelerek polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde çakmak ile Kuran-ı Kerim'i tutuşturdu.

İlk Kuran yakma eylemi değil

Türkiye'den çok sayıda hükümet temsilcisinin öncesinde tepkisine de neden olan eylem aşırı sağcı politikacının bu şekilde yaptığı ilk eylemi değil. Paludan 2017'den bu yana özellikle Müslüman göçmenlerin yoğun ikamet ettiği bölgelerde provokatif Kuran yakma eylemi düzenliyor. Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren siyasi partinin kurucusu olarak tanınıyor.

Dışişleri: Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" dendi. Açıklamada, Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" diye de vurgu yapıldığı görüldü.

Pal Jonson Fotoğraf: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO

İsveç makamlarına somut tedbir alması çağrısı da yapılan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" denildi.

Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak için başvuran İsveç ile sıklıkla gerlimler yaşıyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir maketi de ayaklarından iple aşarak sallandırılmış, PKK ve YPG'ye yakın çevreler tarafından düzenlendiği söylenen eylem de iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugünkü Kuran yakma eylemine de dikkat çekerek İsveçli mevkidaşı Pal Jonson'un 27 Ocak'taki Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu. İsveç Savunma Bakanı Jonson ise Akar ile Cuma günü ABD'nin, Almanya'nın Ramstein kentindeki hava üssünde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'nda görüştüklerini açıklayıp, "Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye belirtti.

DHA / ETO,ET