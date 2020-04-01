Türkiye'nin gönüllüleri koronavirüse karşı

Kimi evinde aileleri ile birlikte maske üretiyor, kimi siperlik, kimi yaşlı komşusu için alışveriş. Koronavirüs salgınına karşı harekete geçen gönüllüler, hem sağlık kuruluşlarına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor.

O gönüllülerden biri Ankara Ayrancı’da yaşayan Simin Say. O ve arkadaşları bir araya geldikleri küçük atölyede şimdiye kadar yaklaşık 750 siperlik üreterek, sadece maliyet fiyatına eczane ve hastanelere gönderen gönüllerden sadece bir kısmı.

Mesleği resim restoratörlüğü olan Say ile arkadaşları Ekim Yavuz, Ayça Orno ve Selin Engin yaklaşık 10 gündür haftanın altı günü buluşarak siperlik üretiyor. Siperlik yapmanın çıkış hikayesini Say şöyle anlatıyor:

"Salgın ortaya çıkmadan önce de Ayrancı Ahalisi grubu üyeleri olarak zaten küçük yardımlaşmalar için bir araya geliyorduk. Salgınla beraber doktor arkadaşlarımıza sorduk ‘biz ne yapabiliriz’ diye, onlar da bu fikri verdi.”

İnternette nasıl siperlik yapıldığını öğreten videolar izleyerek yola çıkan grup başka arkadaşlarının da alışveriş desteğiyle şimdiye kadar sağlık çalışanları başta olmak üzere eczacılar, mahalledeki esnaf, hastaneye gitmek zorunda kalan yaşlılar ve hastalar gibi çeşitli kesimlere siperlik ulaştırmış.

Simin Say ve arkadaşları

Sadece Ankara’dan değil tüm Türkiye’den talep bulunduğunu belirten Say, “Gönderdiğimiz hastanelerden tekrar istek gelmesi de açıkçası bizi çok motive ediyor. Çünkü gerçekten günlerdir sanki bir mesai gibi elimizdeki malzemeyi bitirene kadar çalışıyoruz” diyor.

Siperlikleri kargo ile göndermek istediklerinde de ilgili şirketin kargo ücretinde yardımcı olduğunu ya da malzemeleri alırken esnafın kendilerine büyük indirimler yaptığını belirten Say, bu tip küçük yardımseverlik örneklerinin de kendilerini duygulandırdığını belirtiyor.

"İmece” sağlıkçılara yardımı hedefliyor

Yardımlaşma amaçlı bir araya gelenlerden bir diğeri de İmece grubu.

"imece.biz” ismiyle bir web sitesi kuran beyaz yakalı gönüllüler, hastanelerde salgın ile mücadele eden sağlık mensuplarının herhangi bir ihtiyacı olduğunda onları çeşitli alanlardan yardım etmek isteyenlerle buluşturuyor. Site, sağlıkçıların destek taleplerini en uygun gönüllü ile eşleştiriyor.

Gönüllü yardım çalışanı Aykut Türker

Faaliyete henüz yeni başlayan sitenin kurucularından yazılımcı İstanbul’dan Aykut Türker, böyle bir girişimi neden başlattıklarını şöyle aktarıyor:

“Bizler evden çalışıyoruz ve işten kalan vaktimizi nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Görünüyor ki önümüzdeki dönemde sağlık çalışanları açısından ciddi bir kapasite sorunu yaşanacak. Biz bu noktada ‘acaba onların üzerinden bazı yükleri alabilir miyiz ya da bazı dertlere derman olabilir miyiz’ diye bu siteyi planladık.”

Birkaç gün içinde site vasıtasıyla onlarca gönüllünün kendilerine başvurduğunu aktaran Türker, çok yoğun çalışmak durumunda olan sağlık mensuplarının kendilerinin yapamadığı bakıcılık hizmeti, temizlik, alışveriş, aile üyeleri için yardım gibi gündelik ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışacaklarını belirtiyor.

Buna benzer oluşumlar diğer bazı ülkelerde de bulunuyor. İngiltere’de sağlıkçılara yardım etmek isteyen gönüllü sayısı 400 bini geçmiş durumda.

"Virüsü dayanışma yenecek” diyen Türker, küresel saygının dünya çapında başka bir dayanışma modelini getirdiğine işaret ederek, 1999 Marmara depreminde de kendisi ile birlikte on binlerce gönüllü insanın görev aldığını ve bu afetin ülke çapında bir bilinç yarattığını hatırlatıyor.

"Topluma dahil olmak insani ihtiyaç”

Koronavirüs salgınının başlamasıyla özellikle sağlık mensupları arasında en çok aranan ve piyasada fiyatları aşırı yükselen ihtiyacın başında maskeler geliyor. Sağlık Bakanlığı çalışanlara steril maskeler dağıtırken, özellikle hastaların ve risk grubunun takması önerilen maskeler halk arasında da yaygın durumda.

Uzun yıllar inşaat mühendisliği yapmasının ardından Fethiye’ye taşınan Ceren Doğan da evinde amatör olarak maske üreten ve çevresindekilere dağıtan isimler arasında.

Doğan, hobisi olan dikişi şimdi yararlı bir uğraş için kullanmak isteyerek, eşiyle birlikte maske yapmaya başlamış.

Salgının herkese dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyleyen Doğan, maske üretme nedenini "İnsan olarak çok temel bir ihtiyacımızın topluma dahil olmak olduğunu düşünüyorum” cümlesiyle özetliyor.

Yaptığı maskeleri daha çok çevresi ve ihtiyacı olanlarla ücret almadan paylaşan Doğan, pek çok insanın nasıl yapacağını bilmemekle beraber kendisi gibi topluma yardımcı olma ihtiyacı hissettiğini söylüyor.

Doğan, insanların birbirine daha adil davranmaya başlaması ve “diğerini nasıl hayatta tutarım” diye düşünmesinin tam zamanı olduğunu söyleyerek, şöyle konuşuyor:

"Kimisi yaşlılara yardım etmeye, kimisi evinde bir şeyler üreterek dağıtmaya çalışıyor. Etrafta bir fark yaratmaya uğraşan insanlar var. Hayatta kalıp kalamayacağımızı ve bu süreci ne kadar insana yakışır bir şekilde atlatacağımızı bundan sonraki hamlelerimiz gösterecek.”

Gülsen Solaker

© Deutsche Welle Türkçe