 Türkiye′nin bankalardan enerji borçlarını kurtarmasını istediği iddia edildi | TÜRKİYE | DW | 13.05.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'nin bankalardan enerji borçlarını kurtarmasını istediği iddia edildi

Reuters Türkiye'de hükümetin enerji sektörünün 13 milyar doları bulan borçlarını kurtarmak için bankalarla anlaşmaya çalıştığını iddia etti. Plan çerçevesinde elektriğe zam yapılabileceği belirtiliyor.

Braunkohlenkraftwerk von RWE , Braunkohlekraftwerk, Neurath in NRW, CO2-Ausstoss (picture-alliance/dpa)

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki 13 milyar doları bulan enerji borçlarını kurtarmak için hükümetin bankalarla müzakere yürüttüğünü öne sürdü.

Reuters'ın bankacılar, yatırımcılar, danışmanlar ve şirket yöneticileri ile görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet bankaları ikna için yasal bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin borçların silinerek fona çevrilmesi ve bunun birkaç yıl içerisinde yabancı yatırımcılara satılmasını kapsayabileceği belirtiliyor. Görüşmelere ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili "Sadece bir kaç banka süreçte ilerliyor. Diğerleri ciddi dezavantaj görüyor. Bu sürecin bir parçası olmaktan kaçınıyorlar" dedi.

Ayrıca, plan çerçevesinde gaz ve kömür santrallerinin ortak bir fonda birleştirilerek, ekonomi toparlanınca satılmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Haberde Cerberus Capital Management ve KKR gibi yabancı yatırım şirketlerinin ucuz borçları satın almak için İstanbul'a yetkililerini gönderdiği belirtiliyor.

Elektriğe zam mı gelecek?

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Nisan ayında bankacılara sunulan plan karşılığında hükümetin elektrik fiyatlarında artışa gidebileceğini söylüyor. Hükümetin bankalara planı kabul etmesi için baskıyı sürdürdüğü, bankaların da fiyat artışı talebinde bulunduğu aktarılıyor. Elektrik zammı konusunda 23 Haziran'da tekrar yapılacak olan İstanbul seçimleri nedeniyle hükümetin endişelerinin olduğu belirtiliyor. 

Mart ayı itibariyle Türkiye'de bankaların 400 milyar dolarlık borcunun 16 milyar doları yeniden yapılandırıldı. Ancak, yıl sonu itibariyla batık kredi oranının yüzde 8 artması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen ay sorunlu enerji kredileri için bilanço dışı fonlar yaratılacağını, bunun dışında kamu bankalarına 4.9 milyar dolar sermaye desteği verileceğini açıklamıştı.

Ekonominin resesyona girdiği Türkiye'de TL, 2017'den bu yana Dolar karşısında yaklaşık yüzde 40'lık değer kaybı yaşadı.

rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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