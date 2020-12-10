Türkiye'nin aşı planı: Günde 1,5 milyon kişi aşılanacak

Bazı ülkeler koronavirüse karşı aşı programlarına başlarken, Türkiye’de de hazırlıklar sürüyor. İlk etapta 50 milyon doz sipariş edilen Çin menşeli biyoteknoloji firması Sinovac’ın aşısının birkaç gün Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Gerekli güvenlik testlerini geçmesi ve standartlara uygun bulunması halinde aşıya erken kullanım izni verilmesi planlanıyor.

''Üç kişilik ekipler günde 200 kişiyi aşılayacak''

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan İlhan, üç kişiden oluşan aşılama ekiplerinin günde yaklaşık 200 kişiye aşı yapabileceğini öngördüklerini kaydederek, hedeflerinin haziran ayına kadar 60-65 milyon vatandaşın aşılanması olduğunu ifade etti. Aşılamalara Türkiye’nin her yerinde aynı anda başlanacağını ve "geniş bir aşılama stratejisinin söz konusu olduğunu"’ söyleyen İlhan, 18 yaş altı gençlerin, gebelerin, emziren annelerin ve son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenlerin ise aşılama dışında bırakılacağını ifade etti.

Aşılama programında sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların öncelikli grup olacağı açıklanmıştı.

Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 866 bini aştı. Son 24 saat içinde kaydedilen hasta sayısı Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 5 bin 64 olarak açıklanırken, vefat sayısı 229 olarak kaydedildi.

dha / SÖ,BÖ

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