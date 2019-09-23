Türkiye'den Thomas Cook mağdurlarına destek

Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesinin ardından Türkiye Turizm Bakanlığı, Thomas Cook İngiltere'nin Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğunu belirterek, bu durumdan etkilenebilecek işletmelere kredi destek paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

Açıklamada Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "kredi destek paketinin" en kısa sürede hayata geçirileceği de ifade edildi.



Turist kaybı bekleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık Reuters'a verdiği demeçte Thomas Cook'un iflasının Türkiye'de yıllık 600-700 bin civarında turist kaybına neden olacağını kaydetti. Ayık Thomas Cook ile Türkiye'ye İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısının şu an toplam 45 bin civarında olduğunu söyledi.

Ayık Thomas Cook şirketinin bazı küçük otellere 100-200 bin sterlin civarında borcu olduğunu ve bu otellerin de iflas nedeniyle zor duruma düşebileceğini kaydetti.

Condor uçuşlara devam ediyor

Thomas Cook'un iştiraki Alman Condor Havayolu şirketi ise uçuşlara devam ettiğini açıkladı. Şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada Condor'un likidite dar boğazını aşması için devlet garantili bir fon üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Thomas Cook ise 140 bin civarında tatilcinin Alman iştiraki ile seyahat ettiğini açıkladı.

Geri dönüş operasyonu başladı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Pazartesi günü Yüksek Mahkemeye zorunlu tasfiye başvurusu yaptığını duyurmuştu. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

Şirketin 600 bin müşterisinin rezervasyonu iptal olurken, İngiliz hükümeti, "barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından biri" olarak tanımladığı yurtdışında bulunan 150 bin İngiliz tatilciyi ülkeye getirme operasyonunu başlattı. Operasyonun iki hafta sürmesi bekleniyor.

Borcun altından kalkamadı

178 yaşındaki şirket aylar önce Brexit belirsizliği nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu açıklamış ve bu durumun borç yükünü arttırdığını duyurmuştu.

Thomas Cook Cuma günü 200 milyon sterlin bulamazsa iflas edeceğini açıklamış, hafta sonunda şirket, hissedarlar ve alacaklıları ile bir araya gelmişti.

Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtartılması için alacaklılar ve hissedarla hafta sonunda yapılan görüşmeler sonuç vermeyince şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duydularını söyledi.

Gelecek aylar için yapılan 1 milyon civarında rezervasyonun iptal edileceği ancak sigorta kapsamında oldukları için para iadesi yapılmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiliz hükümetinin Thomas Cook'u kurtarmamasının gelecekte başka şirketlerin de aynı muameleyi beklemesine neden olacağı için haklı olduğunu savundu. Johnson, "Tur operatörlerinin gelecekte bu tür iflaslar yaşamaması için bir şekilde kendilerini korumalarının yollarını incelemeliyiz" dedi.

Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe