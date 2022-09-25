Türkiye'den Somali'ye SİHA desteği

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Fiqi, radikal İslamcı Eş Şebab örgütüne karşı yürütülen geniş çaplı saldırılarda Türkiye'den askeri destek alındığı belirterek, Türkiye'nin Somali'ye Bayraktar TB2 tipisilahlı insansız hava araçları gönderdiğini ifade etti.

Somali'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda Bakan Fiqi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yanı sıra Türkiye'nin de Somali'deki Eş Şebab'a karşı savaşan güçlere destek verdiğini belirtti. Bu desteklerden biri de askerlere verilen eğitimler. Somalili askerler, Türkiye’de terörizmle mücadele eğitimlerine katılmıştı.

Cumartesi günü Somali'deki Afrika Birliği Misyonu'ndan yapılan açıklamada da Misyon'un Somalili birlikleri desteklediği belirtildi.

Somali'de hükümet aylardır, Eş Şebab örgütüne karşı askeri operasyonlar yürütüyor. Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Somali'nin merkezinde ve ülkenin güneyinde geniş bölgeleri kontrol altında bulunduruyor. Ülkedeki silahlı klanların ve sivillerin desteğiyle, Somali askeri güçleri terörist örgüte karşı büyük kazanımlar elde etti.

Eş Şebab Somali'nin merkezinde çeşitli bölgelerde geri püskürtüldü. İçişleri Bakanı Fiqi, ayrıca Eş-Şabab örgütüne karşı "farklı cephelerde" askeri kazanımlar elde edildiğini belirtti.

İntihar saldırısı iddiası

Ordunun ve görgü tanıklarının AFP haber ajansına verdiği bilgilere göre, Pazar günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şabab örgütünün bir intihar saldırısı gerçekleştirdiği ve en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanığı Ahme Gobe de "Patlama bölgesine yakındım, çok büyüktü. Ölü ve yaralıları görebildim" ifadelerini kullanırken bir diğer görgü tanığı en az 10 insanın ambulansla hastaneye taşındığını belirtti.

dpa, AFP/AI, JD