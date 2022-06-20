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Brüksel'deki NATO Karargahı önünde üye ülke bayrakları
Brüksel'deki NATO Karargahı önünde üye ülke bayraklarıFotoğraf: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
PolitikaTürkiye

Türkiye'den NATO krizinde "acelemiz yok" mesajı

3 saat önce

Brüksel'deki NATO karargahında İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili gerçekleştirilen toplantıdan "görüşmeler sürecek" mesajı çıktı. İbrahim Kalın, Madrid zirvesinin nihai tarih olmadığını söyledi.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-nato-krizinde-acelemiz-yok-mesaj%C4%B1/a-62195625

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin çekincelerini gidermek üzere bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil etti.

Brüksel'deki NATO Karargahında yapılan toplantı sonrasında medya mensuplarına açıklama yapan Kalın, konunun çözüme kavuşturulması için Madrid'de önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinin nihai tarih olmadığını, görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin özellikle İsveç'ten ülkedeki PKK faaliyetleri konusunda hızlı adımlar atmasını beklediğini belirten Kalın, NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydetmenin, "bu ülkelerin atacağı adımların yönüne ve hızına bağlı olacağını" ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Pazartesi günü "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvuruları konusunda görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Mümkün olan en kısa zamanda ilerleme kaydedecek bir yol bulmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Pazartesi günü Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de "konunun bir süre daha zaman alacağına hazırlıklı olmalıyız" mesajı verdi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de sorunun Madrid'deki NATO zirvesine kadar çözüme kavuşturulamaması durumunda üyelik konusunun bir süre rafa kaldırılabileceği endişesini dile getirmişti.

AFP,rtr/BK,TY

 

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