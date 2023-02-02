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Fotoğraf: Altan Gocher/Zuma/picture alliance
PolitikaTürkiye

Türkiye'den konsolosluk kapatan ülkelere tepki

3 saat önce

ABD'nin güvenlik uyarısının ardından terör saldırısı endişesi nedeniyle konsolosluklarını geçici olarak kapatan ülkelere Türkiye sert tepki gösterdi. Dokuz ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı.

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İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kur'an yakma ve yırtma eylemleri sonrasında çeşitli ülkelerin, terör endişesi nedeniyle konsolosluklarını kapatma kararı almasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Anadolu Ajansı, aralarında konsolosluk faaliyetlerine ara veren ülkelerin de bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Çelik: Sorumsuz açıklamalar

AKP sözcüsü Ömer Çelik de "bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların Türkiye'nin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını, bunların sorumsuz açıklamalar olduğunu ve kabul edilemeyeceğini" ifade etti.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu, güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin işinin başında olduğunu belirterek "Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir" eleştirisinde bulundu.

Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" dedi.

Soylu'dan "psikolojik savaş" suçlaması

Öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu ülkeleri "Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik savaş başlatmakla" suçlamış, konsoloslukların geçici olarak kapatılması kararlarının ABD'nin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısının ardından geldiğine işaret ederek "uluslararası bir operasyonla karşı karşıya olunduğunu" savunmuştu.

ABD'nin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilk olarak 27Ocak'ta yaptığı güvenlik uyarısınınardından İngiltere, Hollanda, Almanya ve İsviçre İstanbul'daki konsolosluk faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti. Bu ülkeler dışında, aralarında İsveç'in de bulunduğu çok sayıda Batılı ülke Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına olası terör eylemlerine karşı uyarıda bulunmuştu.

DW/BK,TY

 

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