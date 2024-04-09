Türkiye'den İsrail'le ihracatı kısıtlama kararı

Türkiye İsrail'le ihracata kısıtlama getirdi. Ticaret Bakanlığı, kısıtlamanın inşaat demiri, yassı çelik, mermer gibi ürünlerin de olduğu 54 ürünü kapsadığını duyurdu. İsrail, Türkiye'ye misilleme yapılacağını duyurdu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ürdün üzerinden yapılan insani yardım operasyonuna Türkiye'nin katılmasına izin vermemesi üzerine alınan ilk tedbir bugün açıklandı.

Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanana ve bölgeye insani yardım akışına izin verilene kadar İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı bildirildi.

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak kısıtlamanın ilk aşamada 54 ürünü kapsadığı açıklanırken, söz konusu ürünlerin inşaat malzemeleri, kimya, demir çelik ve uçak yakıtına kadar geniş bir yelpazede bulunduğuna işaret edildi.

Kısıtlama ateşkese kadar sürecek

Açıklamada kısıtlama kararının, "İsrail'in, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar" yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Türkiye'nin daha önce de İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına izin vermediği de açıklamada vurgulandı.

Türkiye'nin Gazze’ye başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla yardım ulaştırdığı belirtilen açıklamada İsrail'in uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği ve uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saydığı belirtildi.

CHP'den kısıtlama kararına destek

CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Volkan Demir, hükümetin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararını desteklediklerini açıkladı.

Demir yaptığı yazalı açıklamada, "CHP olarak, İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

AKP iktidarının, halkın baskısı sonucu bu kararı almak zorunda kaldığını kaydeden Demir, "İktidar Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir" dedi.

İsrail'e yönelik kararının bu ülke ile ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerektiğini savunan Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. CHP olarak, ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İsrail'den Türkiye'ye misilleme açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı kısıtlama kararına sert tepki gösterdi, misillimede bulunulacağını söyledi.

Katz X hesabında İbranice yaptığı paylaşımda Türkiye'nin kısıtlama kararıyla iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini savunarak, İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarıyla karşılık vereceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas'ı desteklemek için Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini” belirterek, "biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz" diye yazdı.

Katz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Gazze'de kadın, kız çocukları, yetişkinler ve çocukları diri diri yakan, tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden Hamas katillerine verdiği destek uğruna Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için yeni bir liste hazırlanması talimatını verdim ve ayrıca ABD'de hükümet ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımızdan talep ettim."

Fidan duyurmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye paraşütle yardım ulaştırılmasına İsrail tarafından izin verilmemesi üzerine, "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı" kararlaştırdıklarını duyurmuştu. Ürdün üzerinden gönderilen insani yardımın paraşütlerle Gazze'ye ulaştırıldığını hatırlatan Fidan, "Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin, İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik" şeklinde konuşmuştu.

DW/TY,BÖ

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