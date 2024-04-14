Türkiye'den gerilimi tırmandırmaya son verme çağrısı

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere gerilimi tırmandırmaya son verilmesi mesajı verildiğini belirtti.

İran'ın Şam saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırının ardından Türkiye de gerilimin tırmanmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün öğleden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.

"Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız" vurgusu yapılan açıklamada, "Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği "uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır" denilen açıklamada, İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmelerin olayların "hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini" bir kez daha gösterdiğine dikkat çekildi.

Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Fidan görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin ardından Türkiye'nin "bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini" ve "gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini" iletti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini" söyledi. Abdullahiyan, "İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini" belirtti.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği saldırı sonrasında İran misilleme tehdidinde bulunmuş ve dün gece İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun İsrail toprakları dışında engellendiğini bildirmişti.

Türkiye, İsrail'in Şam saldırısını kınamıştı

Türkiye, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısı sonrasında yaptığı açıklama ile saldırıyı kınamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada taraflara itidalli hareket etme çağrısı yapılmıştı.

DW/JD, SSB

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?