Türkiye'den "Filistin davası"na destek

İki günlük Filistin Özerk Bölgesi ve İsrail ziyaretinin ilk ayağı olarak bugün Filistin'de görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak komite toplantısının ikinci toplantısı kapsamında Filistin Özerk Bölgesi Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Ramallah'ta bugün yapılan görüşmelerde, Filistin yönetimi kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını belirtti.

Basın toplantısı öncesi 10 anlaşma imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır" dedi.

"Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir"

Mescid-i Aksa'nın statüsünün ve kutsiyetinin korunmasının tüm Müslümanlar için önemli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İslam Vakfının (Kudüs İslami Vakıflar İdaresi) yetkisi aşındırılmamalıdır. Bu yönde gayretlerimizi hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Çavuşoğlu, yarın İsrail'i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini, elbette ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almayı öngörüyoruz. İsrail'le ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eş güdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim, Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Ama bu diyaloğun, özellikle gerginliğin azaltılmasında, ramazanda olduğu gibi önemli katkı sağlayacağına, Filistin davasının veya Filistinlilerin sesini daha fazla duyurmasına katkı sağlayacağına da inanıyoruz."

Çavuşoğlu'nun bugün Filistin Özerk Bölgesi Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti 15 yılın ardından bakan düzeyinde bir ilk olması açısından önem taşıyor. Görüşmeler kapsamında iki ülkenin birbirine yeniden büyükelçi atamasının yanı sıra Doğu Akdeniz'de enerji işbirliğinin de gündemde olması bekleniyor.

Reuters,DW/BÖ,SSB