 Türkiye’den Fahrizade suikastine kınama | TÜRKİYE | DW | 29.11.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’den Fahrizade suikastine kınama

Türkiye İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikasti kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede itidal çağrısı yapıldı.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Fahrizade'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, işlenen cinayeti kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İtidal çağrısı

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime, faili ya da hedefi kim olursa olsun "terörizmin her türüne” karşı olduğu bildirilen açıklamada, "Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, cuma günü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 63 yaşındaki nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları mensubu ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi. Fahrizade, son olarak İran Savunma Bakanlığında, araştırma ve teknolojik yeniliklerle ilgili dairenin yöneticiliğini yapıyordu. 

İran, suikastten İsrail ve ABD'yi sorumlu tutuyor. Ancak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fahrizade'nin "paralı askerler tarafından şehit edildiğini" belirterek, İran'daki ilgili kurumların işlenen "bu suçun takibatını yaparak, faillerini ve talimatı verenleri cezalandırması" gerektiğini vurgulamıştı.

DHA/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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