 Türkiye’den F-35 programına dönüş atağı | TÜRKİYE | DW | 18.02.2021

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TÜRKİYE

Türkiye’den F-35 programına dönüş atağı

Türkiye F-35 programına geri dönmek amacıyla ABD’de danışmanlık faaliyetinde bulunması için bir hukuk firması ile anlaştı. Türkiye firmaya altı aylık hizmeti için 750 bin dolar ödeyecek.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yüzde 100 iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ABD'de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP isimli firma ile F-35 projesine geri dönmek amacıyla bir sözleşme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" (FARA) gereğince yapılan kayıt başvurusuna göre Türk tarafı ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

Başvuruda Arnold and Porter'ın, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi için yapacağı faaliyetler için "Yabancı müvekkilinin Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri ve yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan başvuruda ayrıca, söz konusu hukuk firması için "Tarif edilen bu eylemlerde bulunurken, Müşterek Taaruz Uçağı Programı ortakları ve paydaşlarına erişim dahil olmak üzere siyasi faaliyetlerde bulunabilir" denildi.

Sözleşmenin konusu

1 Şubat itibarıyla altı ay geçerli olacak sözleşmenin konusu kayıt başvurusunda şu şekilde açıklandı: "Firma SSB ve Türk şirketlerinin, Müşterek Taaruz Uçağı Programı'nda  (JSF) kalmaları için karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri de göz önüne alarak bir strateji önerecektir. Firma, SSB’nin JSF Programı’na stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak katılımının devamı halinde, çıkarlarını anlamak için JSF Programı içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına ulaşmaya çalışacaktır." 

Ayrıca, söz konusu hukuk bürosunun konuyla ilgili olabilecek "ihracat kontrollerini ve ticari yaptırımları sürekli olarak izleyeceği ve söz konusu yaptırımları açıklayacağı" belirtildi.

Türkiye projeden çıkartılmıştı

Türk hükümetinin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olmuş, ABD Türkiye'yi ve Türk şirketlerini F-35 projesinden çıkartmıştı. Pentagon, F-35 programından çıkarılması sonucu Türkiye'nin 9 milyar dolardan fazla kayba uğrayacağını açıklamıştı. ABD, ayrıca Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yaptırım uygulama kararı almıştı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini ifade etmişti.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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