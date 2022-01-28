Türkiye'den Avrupa'ya 2 bin 500'den fazla iltica başvurusu

Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın (EUAA) açıklamasına göre Avrupa ülkelerine iltica başvuruları Kasım 2021'de yeniden yüksek bir seviyeye çıktı. Malta'nın başkenti Valletta'da paylaşılan verilere göre 27 Avrupa Birliği ülkesi ile Norveç ve İsviçre'ye geçen yılın Kasım ayında 71 bin 400 iltica başvurusu yapıldı. Avrupa ülkelerine iltica başvuruları 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye Batılı güçlerin Afganistan'dan çekildiği Eylül ayında ulaşmıştı. Kasım ayında sayının Eylül ayından çok az düşük olduğu kaydedildi.

Kasım ayında yapılan başvurularda 13 bin 40 ile ilk sırada Afganistan uyruklular gelirken, onları Suriyeliler ve Iraklılar takip etti. Başvurularda bu ülkeleri Venezuela ve Pakistan takip ederken onların ardından da Türkiye geliyor. Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayısı Kasım 2021'de 2 bin 571 oldu. Bu sayı tüm iltica başvurularının yüzde 3,6'sına tekabül ediyor.

Çocuk ve genç ilticacıların sayısı yüksek

Yanında bir refakatçisi bulunmayan ve henüz reşit yaşta olmayanların iltica başvurularının miktarı da bir hayli yüksek. En son 2015 yılında 3 bin 300 çocuk ve genç iltica başvurusu yaparken geçen Kasım ayında bu sayının 3 bin 200 olduğu ifade edildi. Avrupa'ya gelen çocuk ve gençlerin hemen hemen yarısı Afganistan uyruklu.

Kasım 2021'de de yeni iltica başvurularının sayısı, sonuçlanmış başvuru sayısının önünde olmayı önceki dört ayda olduğu gibi sürdürdü. EUAA verilerine göre Kasım sonu itibarı ile halen 431 bin dosya sonuçlandırılmayı bekliyor. Kasım ayında sonuçlanan kararların yüzde 40'ının kabul yönünde olduğu kaydedildi. Afganistan uyrukluların iltica başvurularında kabul edilme oranı yüzde 92 iken, Suriyeliler de bu oran yüzde 91, Eritrelilerde yüzde 87 ve Filistinlilerde yüzde 72 düzeyinde.

DW, KNA / EC, SSB

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