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ARŞİVFotoğraf: Arnulf Hettrich/imago images
PolitikaAvrupa

Özel jet sahte diplomatik pasaportla insan kaçakçılığı

4 saat önce

Türkiye’den Avrupa’ya özel jet, sahte diplomatik pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyeleri yakalandı. Operasyon, 5 Avrupa ülkesinin ortak soruşturması, ABD ve AB kurumlarının desteğiyle yapıldı.

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Türkiye'den Batı Avrupa'ya göçmen kaçakçılığı yapan bir organize suç örgütünün 5 üyesinin Brüksel ve Roma'da yakalandıkları açıklandı.

İtalyan polisi, organize suç örgütüne üye olmak ve yasadışı göçü azmettirmekle suçlanan şüphelilerin,Türkiye'den 10 bin euroya özel jet ve sahte diplomatik pasaportlarla göçmen kaçırdıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri ve ABD işbirliğinde operasyon

Açıklamada şüphelilerin İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika polisinin ortak soruşturması sonucunda, ABD, Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Adli Birimi Eurojust'un desteği ile yakanlandıkları bilgisine yer verildi.  Açıklamada, Türkiye ile işbirliğine dair herhangi bir bilginin yer almaması dikkat çekti.

İtalyan polisinin paylaştığı bilgilere göre özel jetler büyük bir bölümü Kürt ya da Iraklı olduğu belirtilen ancak Karayipler ülkesi olan St. Kitts ve Nevis'in diplomatik pasaportu görünümlü sahte belgeler taşıyan yolcularıyla, Türkiye'den havalandı.

Nihai varış noktasının Karayipler olduğu yönündeki bildirime rağmen, Avrupa ülkelerindeki kısa süreli mola sırasında kaçak göçmenler ilgili ülke makamlarına gerçek kimliklerini deklare ederek, iltica başvurusunda bulundu.

426 bin euro değerinde iki özel jete el konuldu

2020 yılının Ekim ila Aralık ayları arasında bu şekilde İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika'da 5 ayrı özel uçağın inişinin belgelendiğini söyleyen İtalyan yetkilileri, göçmenlerin bu seyahatleri için 10 bin euro ödedikleri bilgisini verdiklerini kaydetti.

Roma'da biri İtalyan ikisi Mısır vatandaşı üç kişinin, Brüksel'de ise biri Mısır ve diğeri Tunuslu iki kişinin yakalandığı açıklandı. İtalya ve Belçika'da iki kişiyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 426 bin euro değerinde iki özel jete de el konulduğu açıklandı.

Reuters/ DA, EC

 

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