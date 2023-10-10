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Türkiye'den iltica başvurularında yüzde 100'den fazla artış

10 Ekim 2023

Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvuruları yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında arttı.

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde iltica başvurularının alındığı merkez
Almanya'nın Brandenburg eyaletinde iltica başvurularının alındığı merkezFotoğraf: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre Türkiye'den 29 Avrupa ülkesine yapılan iltica başvuruları yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında arttı.

Gazete haberini Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın (EUAA) henüz yayınlanmamış ancak Avrupa Birliği Komisyonu'na sunulmuş güvenilir bir raporuna dayandırdı.

Rapora göre bu yılın başından 3 Ekim tarihine kadar 27 Avrupa Birliği ülkesiyle İsviçre ve Norveç'e toplam 801 bin 459 iltica başvurusunda bulunuldu.

Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sıralarda yer alıyor. Yıl sonuna kadar başvuru sayısının 1 milyonu geçmesi ve 2016 yılındaki zirveye yaklaşması bekleniyor.

2016 yılında Avrupa ülkelerine Suriye'deki iç savaşa bağlı olarak yaklaşık 1 milyon 230 bin iltica başvurusunda bulunulmuştu.

Almanya'ya iltica başvuruları yüzde 74 arttı

Ukrayna Savaşı nedeniyle yoğun göç alan Baltık ülkelerinde iltica başvurularında büyük artış gözlendi. Letonya'da bir önceki yıla göre yüzde 168'lik, Estonya'da ise yüzde 119'luk artış kaydedildi. Üçüncü sırada ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74'lük artış kaydedilen Almanya geliyor.

Almanya'da yapılan iltica başvurularının yüzde 27'si Suriye, yüzde 17'si Afganistan ve yüzde 16'sı Türkiye vatandaşlarına ait.

Avrupa ülkelerinden bazılarında ise iltica başvurusu sayılarında oran olarak düşüş kaydedildi. Danimarka'da bu düşüş yüzde 56 oranında, Malta'da yüzde 54 oranında, Kıbrıs'ta ise yüzde 52 düzeyinde oldu.

İltica başvurularının en az olduğu ülke ise Macaristan. Göç karşıtı Başbakan Viktor Orban yönetimindeki ülkede ocak ayından beri sadece 26 iltica başvurusu yapıldı.

DW / EC, JD

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