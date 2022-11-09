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AB'ye iltica başvurularında Ağustos'ta rekor artış kaydedildi.
AB'ye iltica başvurularında Ağustos'ta rekor artış kaydedildi.Fotoğraf: picture-alliance/dpa/D. Karmann
PolitikaAvrupa

Türkiye'den AB’ye ilticalarda rekor artış

58 dakika önce

AB İltica Ajansının bugün açıkladığı Ağustos verilerine göre Türkiye'den iltica başvuruları 2014'ten bu yana en yüksek rakama ulaştı. Türkiye başvurularda Afganistan ve Suriye'nin ardından üçüncü sırada.

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Avrupa Birliği İltica Ajansı, Ağustos ayında yapılan sığınma başvurularına dair verileri açıkladı. Buna göre, Suriye savaşının etkisiyle çok sayıda mültecinin geldiği 2015/2016 döneminden bu yana kaydedilen en yüksek iltica seviyesine ulaşıldığı açıklandı. Ajans’ın verilerine göre Ağustos ayında yaklaşık 84 bin 500 sığınma başvurusu kayıtlara geçti.

İltica başvurularında Afganistan ve Suriye'nin ardından Türkiye en çok iltica başvurusu yapılan üçüncü ülke oldu. Türk vatandaşlarının başvurusunun Ağustos ayında 4 bin 600’ü bulduğu, bunun da aylık dönemde 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu bildirildi. Ajans, aylık hafif dalgalanmalara rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı sığınma başvurularının artış eğiliminde olduğuna da dikkat çekti. Yapılan iltica başvurularının yüzde 94 ile neredeyse tamamını ilk kez yapılan başvurular oluşturuyor. AB İltica Ajansı, Türkiye'den yapılan sığınma başvurularının yüzde 1'inin 18 yaş altı, Avrupa'ya yalnız gelen çocuklardan oluştuğuna da işaret etti.

225 bin geçici koruma statüsü

İltica başvurularındaki artışa paralel olarak Ağustos ayında 225 bin de geçici koruma statüsü için AB'ye başvuru yapıldığı duyuruldu. Bu başvuruların neredeyse tamamını Ukraynalı sığınmacıların oluşturduğu bildiriliyor. Böylece hem iltica hem de geçici sığınma başvurularının sayısının bu senenin ilk yedi ayı zarfında 5 milyonu aştığı belirtildi.

AB İltica Ajansı, söz konusu zaman dilimi için Suriyeli ve Afgan mültecilerin başvurularının da yüzde 30 oranında arttığını duyurdu. Böylece Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana AB’ye buradan yapılan sığınma başvurularının 127 bini bulduğu da aktarıldı.

Hintlilerin başvurularında artış

AB İltica Ajansı, Ağustos ayında 4 bin 200 başvuruyla Hintlilerin Türklerin ardından dördüncü sırada yer aldığını duyurdu. Sırbistan'ın Hindistan ile vizesiz seyahat anlaşması imzalaması üzerine son aylarda Sırbistan'a giden çok sayıda Hindistan vatandaşının Avrupa ülkelerine sığınma başvurusunda bulunduğu tespit edilmişti. Bu durum üzerine başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri Belgrad'a vize rejiminde düzeltmeye gitme çağrısında bulunmuştu.

AB İltica Ajansı, Ağustos ayına dair raporunda ilticaların kabul oranına da yer verdi. Buna göre yapılan iltica başvurularının yüzde 38‘inin kabul edildiği, bu oranın yılın ilk yedi ayının en düşük rakamı olduğu da bildirildi.

Almanya'da da Türklerin iltica başvurularında rekor artış 

Türklerin ilticalarındaki artış eğilimi Almanya'da da dikkat çekiyor. Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Ekim ayında yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Ocak- Ekim döneminde Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurusu 15 bin 957'ye ulaştı. Bunların da neredeyse tamamı ilk kez yapılan iltica başvurusu olma özelliğine sahip. Bu da başvurularda yüzde 175,7 oranında artış anlamına geliyor.

Almanya'ya iltica başvurularında da Türkiye, Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü menşe ülke konumunda.

DW, ETO,BK

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