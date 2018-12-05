 Türkiye′den AB ülkelerine iltica başvurularında rekor | AVRUPA | DW | 11.12.2018

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AVRUPA

Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında rekor

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı iltica başvuruları Ekim ayında rekor kırdı. Son altı ay içinde Türk başvuru sahiplerinin yüzde 44'üne olumlu yanıt verildiği bildirildi.

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi önünde bekleyen iltica başvurusu sahipleri.

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi önünde bekleyen iltica başvurusu sahipleri.

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) açıkladığı verilere göre Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptıkları iltica başvuruları Ekim 2018'de en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Aynı zamanda Ekim ayı AB ülkelerine yapılan toplam 60 bin 500 başvuru ile 2018’de en fazla iltica talebinin yapıldığı ay olarak kayıtlara geçti.

AB'ye bağlı bir kurum olan EASO’dan Salı günü yapılan açıklamaya göre sadece Ekim ayında 2 bin 880 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Bu rakam, 2 bin 645 başvurunun yapıldığı bir önceki aya göre yüzde 9’luk bir artışa tekabül ediyor. Avrupa İltica Destek Ofisi, ellerindeki bilgilerin iltica başvurusunda bulunan Türklerin yakın zaman içerisinde AB’ye geldiğine işaret ettiğini belirtti.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde iltica başvurusu yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı çarpıcı şekilde arttı. SPD’li milletvekili Yetim, birçok başvuru sahibinin savcı, hakim ya da polis olduğunu belirtti. (07.12.2018)

Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi devam ediyor. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurusu bu yıl karara bağlanan kişilerin üçte biri Almanya'da kalmayı başardı. (14.11.2018)

Yunanistan'da iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı artıyor. 2018'in ilk ayından Temmuz sonuna kadar bin 839 Türk Yunanistan'da iltica talebinde bulundu. (27.08.2018)

Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurulardaki artış, aynı zamanda iltica başvurularına cevap bekleyen kişilerin sayısını da artırdı. Ekim ayı sonu itibarıyla AB ülkelerinde yaptıkları iltica başvuruları hakkında karar bekleyen Türk vatandaşlarının sayısı 17 bin 300 ile şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. EASO ayrıca son altı ay içerisinde iltica başvurusuna olumlu yanıt alan Türk vatandaşlarının oranının yüzde 44 olduğunu belirtti.

İranlıların sayısında da artış kaydedildi

EASO’nun yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarıyla birlikte İran vatandaşlarının AB ülkelerine iltica başvurusunda da artış yaşandığı belirtildi. Türkiye; sırasıyla Suriye, Afganistan, Irak ve İran vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının ardından AB ülkelerine iltica etmek için en fazla başvurunun yapıldığı beşinci menşe ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Ekim 2017 itibarıyla AB ülkelerine en fazla iltica başvurusunun yapıldığı yedinci menşe ülke olmuştu. İran da Ekim 2017'de aynı sıralamanın onuncu sırasında yer alırken, bu sene dördüncü oldu.

Ekim 2018’de İran vatandaşları tarafından AB ülkelerinde yapılan iltica başvuru sayısı 3 bin 170 olarak kayıtlara geçerken, Ekim sonu itibarıyla başvuruları hakkında karar bekleyen İranlıların sayısının 14 bin 503 olduğu kaydedildi.

EASO, Ekim 2018'de bütün AB ülkelerine yapılan toplam 60 bin 500 iltica başvurusu ile Ekim ayının senenin en yüksek başvuru rakamlarına eriştiğini belirtti.

DW,AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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