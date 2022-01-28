 Türkiye’de yeni vaka sayısında rekor | Türkiye | DW | 28.01.2022

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Türkiye

Türkiye’de yeni vaka sayısında rekor

Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması sürerken, Sağlık Bakanlığı Türkiye’de son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının bir rekor kırarak 93 bin 586 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 93 binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 93 binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Bütün dünyada Omicron varyantının yayılması devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yayınlanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 93 bin 586 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde koronavirüse bağlı Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 210 olarak açıklanırken, hastalıktan iyileşenlerin de 85 bin 503 olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok” dedi. Yaşlıları ve kronik hastalıkları olanlarının korunması gerektiğini belirten Koca, kişisel hijyen tedbirlerine uyularak normal hayata devam edileceğini söyledi. "Aşılarımızı ihmal etmeyelim” diyen Koca, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir gün önce açıklanan yeni vaka sayısı 82 bin 180'iken, vefat edenlerin sayısı da 174'tü. Bir hafta önce 21 Ocak Cuma günü açıklanan rakamlarda son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 72 bin 555 olarak açıklanırken, vefat edenlerin sayısının 181 olduğu belirtilmişti. Bakan Koca 21 Ocak tarihli Twitter paylaşımında Omicron varyantının yayılma hızına karşı "en pratik ve etkili korunma yönteminin” maske olduğunu belirtmişti.

Türkiye'de bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi koronavirüs ile enfekte olurken, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 bin civarında. 28 Ocak itibarıyla her iki doz aşısı yapılmış 18 yaşından büyük insanların oranının yüzde 84,35 olduğu kaydedildi.

DW / DÇÜ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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