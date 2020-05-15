Türkiye'de yeni vaka sayısında artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 55'e yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Koca, tespit edilen yeni vaka sayısının ise bin 708 olduğunu belirtti.

Son 24 saatte 38 bin 565 test yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı, aynı süre zarfında iyileşen COVID-19 hastası sayısının 2 bin 103 olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" ifadesini kullandı.

Koca, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yeni vaka sayısının bin 635, virüsten ölen kişi sayısının ise 55 olduğunu duyurmuştu. Bakan Koca'nın aynı gün açıkladığı test sayısı ise 34 bin 821'di.

DW/CÖ,BK

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