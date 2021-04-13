 Türkiye′de yeni vaka sayısı 63 bine dayandı | TÜRKİYE | DW | 14.04.2021

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TÜRKİYE

Türkiye'de yeni vaka sayısı 63 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 yeni vaka tespit edilirken 279 kişinin de koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu tabloyla pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek sayılara ulaşıldı.

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Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin veriler endişe yaratmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 14 Nisan verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bakanlık son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 279 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557'ye ulaşırken toplam can kaybı da 34 bin 734'e yükseldi.

"Kısmi kapanma" başladı

Türkiye'de vaka sayılarındaki endişe verici artış nedeniyle bu akşamdan itibaren iki hafta "kısmi kapanma" uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günkü kabine toplantısının ardından duyurduğu "kısmi kapanma" tedbirlerinin de vaka ve vefat sayılarında hedeflenen düşüşü sağlamaması hâlinde "çok daha sert" önlemler alınacağını açıklamıştı.

DW/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Bilim Kurulu kabineye "kapsayıcı öneriler" sunacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının düşürülmesi için kabine toplantısında "kapsayıcı öneriler" sunacağını söyledi. Koca, Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı.  

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