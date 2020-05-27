Türkiye'de yeni normalleşme adımları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası alınan yeni gevşetme kararlarını açıkladı. Konuşmasının başlangıcında sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, alınan önlemlerin yeni normalleşme sürecinde yeni adımlar atma imkanı sağladığını söyledi. Erdoğan, yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme adımları şöyle:

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. Ancak olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden getirebilir.

- 1 Haziran itibarıyla idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemindeki kamu personeli normal mesaiye başlayacak.

- Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları çalıştıkları kurumlar tarafından değerlendirilecek.

- 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkma sınırlandırılması ve bu kısıtlamanın Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek. Ancak işletme sahibi 65 yaş üstü kişiler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dışarı çıkabilecek.

- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indiriliyor. 0-18 yaş grubu Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-20.00 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

- 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri, yüzme havuzu ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında tutulacak.

- Turizm tesisleri saat sınırlamasına tabi olmayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsam ve saat ayrıca değerlendirecek.

- Hayvan satış yerleri 1 Haziran açılıyor.

- Hipodromlar 10 Haziran’da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılıyor.

- Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılıyor. Açık havada düzenlenen konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacak.

Koca: Test sayısı düne göre yüzde 1,6 arttı

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son verileri paylaştı. Koca'nın Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre 28 Mayıs'ta Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 30 kişi daha hayatını kaybederek toplam can kaybı 4 bin 461'e yükseldi. Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan test sayısı 33 bin 559, yeni vaka sayısı da bin 182 olarak kaydedildi. Türkiye'de dün yapılan test sayısı 22 bin 43, vaka sayısı bin 35, can kaybı da 34 olarak açıklanmıştı.

Koca, 28 Mayıs rakamlarını açıklarken test sayısının düne göre yüzde 1,6 arttığını belirterek "İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" mesajını paylaştı.

Havalimanlarındaki yeni kurallar

Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde havalimanlarında yeni kurallar geçerli olacak.

Öte yandan Türkiye'de Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de dün Sağlık Bakanlığı Turizm Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, maske kullanmayan yolcuların havalimanlarına kabul edilmeyeceği, karşılama ve uğurlama için gelenlerin ise terminal binasına girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

SHGM, koronavirüs ile mücadele kapsamında havalimanlarında uyulması gereken kurallar ile ilgili olarak 'Havalimanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi'ni sosyal medya hesaplarından paylaştı. Genelgeye göre, havalimanlarını kullanacak olan yolcular sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve maske gibi koruyucu donanımlarını yanlarında bulunduracaklar. Bu kurallara uymayan yolcular havalimanlarına kabul edilmeyecek. Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek.

Yolcuların ateşi ölçülecek

Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcular terminale binasına girişlerinde termal kamera veya temassız ısıölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecekler.

Riskli bölgelerden gelenler için ayrı çıkış

Genelgede koronavirüs nedeniyle riskli bölgelerden gelecek olan yolcular için de sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirlere ilaveten teması minimuma indirmek amacıyla fiziki şartlar elverdiği durumlarda diğer yolculardan farklı giriş ve çıkış noktaları kullanımı sağlanacak, Bu yolcuların termal kamera/ateş ölçümleri terminal girişinde yapılacak. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havalimanı sağlık birimlerine yönlendirilecek.

Hava yolunu kullanacak yolculardan koronavirüs ile ilgili kişisel bilgiler Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere havayolu şirketlerinden istenebilecek.

DW/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe