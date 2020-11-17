 Türkiye′de yeni kapanma önlemleri | TÜRKİYE | DW | 30.11.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00, hafta sonunda ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Son 24 saatte 188 kişi koronadan yaşamını yitirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalar açıkladı. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmadığını belirten Erdoğan, "83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıklayan Erdoğan, sınırlamanın hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceğini kaydederek "Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı akşamından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilecek diğer kısıtlamalar ise şöyle:

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.

- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecek.

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında olacak.

"Aşı 1-2 ay içinde geliyor"

Uluslararası aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptıklarını ve önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşının uygulamasının yapılacağını belirterek "1-2 ay içinde aşılarımız inşallah geliyor. Ücretsiz olarak tüm halkımıza dağıtımını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlardan salgın döneminde özellikle kapalı mekanlarda sigara ve nargile içmeyi bırakmalarını isteyen Erdoğan, "Ve camlarınızı da açık tutmayı ihmal etmeyin" dedi.

Bir günde 188 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi akşamı açıkladığı son verilere göre Türkiye genelinde son 24 saatte 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 6 bin 514 kişi hasta olarak bildirildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

Böylece Türkiye genelinde salgının başlangıcından bu yana toplam koronavirüs vaka sayısı 500 bin 865 ve vefat sayısı 13 bin 746'ya yükselmiş oldu.

Yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2 olarak açıklandı.

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 132 vaka ile 6 bin 876 koronavirüs hastası tespit edildi. Bakan Koca, aktif hasta sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.  

Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ağır hasta sayısının dört ay içinde sekiz kat arttığını belirtti. 20 Kasım'da 3 bin 990 olarak açıklanan ağır hasta sayısı 29 Temmuz'da 942 olarak kaydedilmişti.  

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