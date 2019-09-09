Türkiye'de yargılanan Avusturyalı gazeteci beraat etti

"Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım" örgütüne üye olmak iddiasıyla yargılanan Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı Max Zirngast hakkında beraat kararı verildi. Zirngast'ın Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmasında, mahkeme kararına gerekçe olarak, "mahkumiyete yeter delil elde edilemediğini" gösterdi.

Mahkeme, Zirngast ile birlikte üç kişi daha hakkında beraat kararı verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) siyasal bilimler öğrenimine devam eden Zirngast, 11 Eylül 2018'de iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmıştı. 30 yaşındaki gazeteci ardından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aralarında re:volt'un da bulunduğu sol görüşlü yayınlar için yazan ve üç buçuk yıldır Ankara'da yaşayan gazeteci ve öğrenci 10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

Aralık ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarılmıştı.

"Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım örgütüne üye olmakla suçlanan Zirngast, ifadesinde, sosyalist olduğunu ve evrensel değerleri savunduğunu belirtmişti. "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe çeviriler yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" diye konuşmuştu.

DW,GA/JD

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