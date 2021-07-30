Türkiye'de yangına karşı mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beş ilde yangınların sürdüğünü belirterek, son üç günde çıkan 70 yangının kontrol altına alındığını, 11 yangının ise devam ettiğini ifade etti. Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da iki, Osmaniye'de bir, Antalya'da üç, Mersin'de üç ve Muğla'da iki yerde yangınların devam ettiğini belirtti. Pakdemirli, devam eden yangınlara "6 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 45 helikopter 1.080 arazöz 55 iş makinası 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Manavgat'ta 16 kişinin tedavisi sürüyor

Antalya Manavgat'ta üç gündür devam eden orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale devam ediyor. Üç kişinin yaşamını yitirdiği yangında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre ikisi kırıklardan dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 292 hastanın ise tedavi edilerek taburcu edildiğini belirtti.

Manavgat

Manavgat'taki yangın bölgedeki hayvanlara ve tarım arazilerine de büyük zarar verdi. DHA'nın haberine göre, Manavgat'taki yangında bu sabah itibarıyla 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan öldü. 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar oluştu. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı.

Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Marmaris'te zarar büyük

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre, Marmaris'ta Perşembe öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Yangın sonuç bir fabrika, 27 ev, bir araç, 16 çatı ve bir depo yandı.

Marmaris'te yangın kurtarma çalışmaları sürüyor





Sağlık Bakanı Bakan Koca da Marmaris ve Bodrum'daki yangınlarda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, devam eden orman yangınlarına ilişkin olarak "hesap açılacağını" söylemesi tepkiyle karşılandı. Bakan Çavuşoğlu'nun, Antalya Valiliği tarafından hesap açılacağını söyleyerek, "Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar" şeklindeki sözleri sonrasında Twitter üzerinden iban etiketi açılarak, tepkiler dile getirildi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları öncesinde de, Kızılay, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza acil insani destek veriyor, umutları yeşertmek için seferberlik başlatıyoruz. Siz de el uzatın, ateşi birlikte söndürelim. YANGIN yaz 2868'e gönder 10 TL ile destek ver" şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve destek istemişti.

Antalya Manavgat'taki yangın bölgesine giden Çavuşoğlu'nun sözleri üzerine açılan iban etiketi altında kısa sürede TT'de iki numaraya yükseldi.

Paylaşımlarda ağırlıklı olarak devletin vatandaşlardan para istemesi eleştiriliyor. Muhalafet partileri de "iktidar yine iban veriyor" eleştrisini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Antalya Valiliği, ilde çıkan orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlatarak, banka hesap numaraları paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

İzmir Ödemiş'te yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıkan yangın kontrol altına alındı. Ödemiş'teki yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından duyurdu.

Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, TSİ 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edilmişti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kiraz ilçesindeki yangının Orman Yangın Söndürme ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü belirtti. Soyer, Ödemiş'teki yangına da "itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini" kaydetti.

DW,DHA/ GA, JD

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