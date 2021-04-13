Türkiye'de vaka sayısında yeni rekor

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin veriler endişe yaratmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının duyurduğu 13 Nisan verileri, Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ortaya koydu. Bu, pandeminin başından beri ulaşılan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saate Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 273 olduğunu bildirdi.

Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760'a ulaşırken toplam can kaybı da 34 bin 455'e yükseldi.

"Kısmi kapanma" kararı

Vaka sayılarındaki endişe verici artış nedeniyle Türkiye'de 14 Nisan'dan itibaren iki hafta "kısmi kapanma"uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurduğu "kısmi kapanma" tedbirlerinin de vaka ve vefat sayılarında hedeflenen düşüşü sağlamaması hâlinde "çok daha sert" önlemler alınacağını söylemişti.

DW/CÖ,BÖ

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