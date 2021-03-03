 Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti | TÜRKİYE | DW | 08.03.2021

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TÜRKİYE

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Türkiye Sağlık Bakanlığı, toplam 10 milyon 36 bin 747 doz aşının yapıldığını açıkladı. İki doz aşının uygulandığı kişi sayısı ise yaklaşık 2 milyon 500 bin.

Türkei Istanbul | Coronavirusimpfung

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer verdiği aşı tablosuna göre ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 10 milyon dozu geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları verilerinin paylaşıldığı tabloya göre, bugüne kadar toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 36 bin 747.

Birinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 582 bin 264 olarak kaydedilirken, ikinci doz aşının toplam 2 milyon 454 bin 483 kişiye yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde illere göre dağılıma da yer verildi. Örneği başkent Ankara’da yapılan toplam aşı sayısı 824 bin 148, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı ise 229 bin 359. İstanbul’da ise toplam aşı sayısı 1 milyon 593 bin 178. İkinci doz uygulanan kişi sayısı 421 bin 746. İzmir’de yapılan aşı sayısı 670 bin 980’e ulaşırken, ikinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 160 bin 698.

Daha fazlasını okumak için: Sinovac aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Bakan Koca teşekkür etti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşının yapıldığı bilgisini Twitter hesabından paylaştı.

Koca, aşı programının planlandığı gibi ilerlediğine dikkat çekerek, “Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor” sözlerini kaydetti.

Yaklaşık 84 milyon nüfuslu Türkiye’de, resmi verilerine göre, salgının başlamasından bu yana 2 milyon 800 bin kişide koronavirüs tespit edildi, yaklaşık 29 bin kişi Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ocak ayı itibariyle Türkiye’de, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı uygulanmaya başlanmıştı.

Geçen hafta itibariyle de Türkiye’de, yeni vaka sayılarının sınırlı olduğu bölgelerde koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı.

DW, dpa/ DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

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