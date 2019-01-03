Türkiye'de sağlıklı ve ucuz gıdanın yeni adresi kooperatifler

Tarımda kimyasal ilaçların denetimsiz kullanımına yönelik endişeler ve gıdada artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'de özellikle büyük şehirlerdeki tüketiciler, gıda toplulukları ve tüketici kooperatiflerinde bir araya geliyor.

Gıda toplulukları ve tüketici kooperatifleri, üretim süreçlerini yakından gözledikleri küçük üreticilere doğrudan sipariş veriyor ve gelen ürünleri üyelerine ulaştırıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren gıda toplulukları ve tüketici kooperatiflerinin sayısı 20'ye ulaştı. Türkiye genelinde ise 40'a yakın gıda topluluğu ve tüketici kooperatifi bulunuyor.

Peki, özellikle büyükşehirlerde bazı tüketiciler semt pazarları ve marketler yerine mutfak ihtiyaçlarının önemli kısmını neden bu gıda toplulukları ve tüketici kooperatiflerinden temin etmeyi tercih ediyor? Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık'a göre tarımda denetimsiz kimyasal ilaç kullanımından endişe duyan ve yedikleri konusunda tereddüt yaşayan tüketicilerin kooperatif ve gıda topluluklarında bir araya geldiğini söylüyor.

Türkiye'de 50 milyon kilo pestisit satıldı

Türkiye Avrupa ülkeleri içinde bir kimyasal tarım ilacı grubu olan pestisit kullanımında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kilo pestisit satışı gerçekleşti. Bu rakam Türkiye'nin pestisit kullanımında İspanya, Fransa ve İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok pestisit kullanan ülke olduğunu gösteriyor.

Tüketiciyi gıda topluluklarınıa ve kooperatiflerine yönelten diğer etken artan gıda fiyatları. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2018 yılında gıda enflasyonu yüzde 25'i aştı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonu rakamı olarak kaydedildi.

Selçuk Oktay / İstanbul

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