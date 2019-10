Türkiye'de otoyol ve köprülere zam

Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 oranında "fiyat düzenlemesi" yapıldığı bildirildi.

Pazartesi itibariyle geçerli olacak zamlara göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

KGM'in açıklamasında, zam yapılmasına gerekçe olarak kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla yapılan düzenli bakım ve onarımlar gösterildi. Fiyat düzenlemesinin, bu kapsamda işçilik ve malzeme fiyatları ile bakım-işletme maliyetlerindeki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığına dikkat çekildi.

Enflasyon tek haneli rakamlarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı başında enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,99 arttı, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu. Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye inmişti.

