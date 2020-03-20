 Türkiye’de Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13,8 | TÜRKİYE | DW | 10.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye’de Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13,8

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13,8 olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak, yüzde 44 olarak kaydedildi.

default

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 306 bin azalarak, 4 milyon 362 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak, yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıklamasına göre, Türkiye genelinde Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 2019’un aynı dönemine kıyasla 109 bin artarak 27 milyon 266 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 0,5 puan azalarak, yüzde 44 oldu.

Türkiye’de Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin ve inşaat sektöründe 68 bin azaldı. İstihdam edilenlerin sayısında sanayi sektöründe 257 bin ve hizmet sektöründe ise 161 bin artış olduğu belirlendi.

İşgücüne katılım düştü

Ocak ayında işgücüne katılımda da düşüş yaşandı. İşgücü, 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin azalarak 31 milyon 629 bin oldu. İşgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerinde kayıtı dışı istihdama ilişkin bilgiler de yer aldı. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 31 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,9 oldu.

Gençlerin yüzde 24,5’i işsiz

Ocak ayı verileri gençler arasında işsizliğin hafif azaldığını ortaya koydu. Buna göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5 olarak tespit edildi. Gençler arasında, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31 oldu. Gençler arasında işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak, yüzde 25,7 oldu.

DW /JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Büyüme, işsizliğe çare olmadı

Ekonominin yüzde 6 büyüdüğü 2019'un son çeyreğinde işsizlik artmaya devam etti. Aralık 2019'da işsizlik yüzde 13,7'ye, genç işsizliği ise yüzde 25'e yükseldi. Uzmanlara göre, tüketim odaklı büyüme işsizliğe çare olmuyor. (10.03.2020)  

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi

Türkiye'de Aralık dönemi işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine oranla 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. (10.03.2020)  

Türkiye ekonomisi kritik dönemeçte

Türkiye yüksek işsizlik ve enflasyona rağmen 2019’un son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Büyümede artan tüketim etkili oldu. Ancak Suriye’deki kayıplar ve koronavirüs, 2020’yi ekonomi için "riskli yıl" haline getirdi. (28.02.2020)  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Alltag

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi 20.03.2020

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 25,4'e çıktı.

Türkei Kommunalwahl 2019 | Diyarbakir, Passanten

İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında 30.03.2020

COVID-19 salgınının Türkiye'de istihdamı da olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Serdar Sayan'a göre işsiz sayısına 2 milyon daha eklenebilir. Sendikalar işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyor.

Türkei | Markt in Istanbul

Kasım dönemi işsizlik oranı yüzde 13,3 oldu 10.02.2020

İşsizlik oranı Kasım döneminde 1 puanlık artışla yüzde 13,3, genç nüfusta işsizlik oranı 0,9 puan artışla yüzde 24,5 oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Coronavirus (DHA/Ersan San-Murat Korkmaz)

İstanbul trafiğinde koronavirüs durgunluğu

Koronavirüs salgınına karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yüzde 82,7, iki yaka arasındaki geçişleri yüzde 52,8 azalttı, hız ortalamaları yükseldi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  