Türkiye’de Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13,8

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 306 bin azalarak, 4 milyon 362 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak, yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıklamasına göre, Türkiye genelinde Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 2019’un aynı dönemine kıyasla 109 bin artarak 27 milyon 266 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 0,5 puan azalarak, yüzde 44 oldu.

Türkiye’de Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin ve inşaat sektöründe 68 bin azaldı. İstihdam edilenlerin sayısında sanayi sektöründe 257 bin ve hizmet sektöründe ise 161 bin artış olduğu belirlendi.

İşgücüne katılım düştü

Ocak ayında işgücüne katılımda da düşüş yaşandı. İşgücü, 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin azalarak 31 milyon 629 bin oldu. İşgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerinde kayıtı dışı istihdama ilişkin bilgiler de yer aldı. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 31 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,9 oldu.

Gençlerin yüzde 24,5’i işsiz

Ocak ayı verileri gençler arasında işsizliğin hafif azaldığını ortaya koydu. Buna göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5 olarak tespit edildi. Gençler arasında, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31 oldu. Gençler arasında işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak, yüzde 25,7 oldu.

DW /JD,ETO

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