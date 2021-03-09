 Türkiye′de normalleşme sürecek | TÜRKİYE | DW | 15.03.2021

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TÜRKİYE

Türkiye'de normalleşme sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme kararlarının "bir süre daha" yürürlükte kalacağını açıkladı. Erdoğan, vatandaşları koronavirüs önlemlerine uymaya çağırdı.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele ve yürürlükteki önlemlerin seyrine ilişkin bilgiler verdi.

"Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" diyen Erdoğan, 1 Mart'ta açıklanan kontrollü normalleşme sürecinin yürürlükte kalmaya devam edeceği mesajı verdi. Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Vatandaşları önlemlere uymaya çağıran Erdoğan, "Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum" diye konuştu. Erdoğan, "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz" diye konuştu.

"Aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'deki aşılama süreci hakkında da bilgi verdi. Türkiye'de yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin aşılama sırasında dünya genelinde beşinci olduğunu ifade etti. Erdoğan, yerli aşı üretilene kadar yurt dışından tedariklerin de süreceğini belirtti.

Erdoğan, "Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı" dedi.

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 503 yeni vaka tespit edilirken bu yılın en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

DW,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Kontrollü normalleşmenin ayrıntıları

Kabine toplantısında alınan kontrollü normalleşme kararlarına göre, sokağa çıkma kısıtlaması, yeme ve içme yerlerinin faaliyet saatleri gibi alınacak önlemler illerdeki risk düzeyine göre belirlenecek.  

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