 Türkiye′de maske takmayana 900 TL ceza | TÜRKİYE | DW | 19.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de maske takmayana 900 TL ceza

Türkiye'de maske takma zorunluğuna uymayanlara 900 TL para cezası geliyor. Ceza uygulaması 22 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Maske takmayanlar para cezasına çarptırılacak

Maske takmayanlar para cezasına çarptırılacak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'de İçişleri Bakanlığı maske takma zorunluluğuna uymayanların üç gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi'den itibaren de bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat verdi.

Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu işaret ediliyor.

Ayrıca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğine dikkat  çekiliyor.

Üç gün denetim yapılacak

Bakanlık, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve denetimlerin artırılmasını da istedi.

Bakanlığın belirlediği kurallara göre bugün, yarın ve pazar günleri kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren de ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İllerde maske kullanımı zorunluluğu

Türkiye'de 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takılması zorunluluğu bulunuyor.

HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden Selenski’ye para cezası

Geçen hafta maskesiz olarak bir kafede görüntülenen Ukrayna Devlet Başkanı Selenski, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. (10.06.2020)  

Türkiye'nin maske yardımları şeffaf mı?

Türkiye’nin COVID-19 yardımları, İngiltere ve Almanya’da gündemde. 2 milyon maskenin sevkiyatının Almanya’da gizlendiğini belirten Yeşiller Milletvekili Aymaz’a göre, yardımlar denetim ve şeffaflıktan uzak gerçekleşti. (08.05.2020)  

“Yeni normal” ne kadar normal?

Normalleşme sürecinin başladığı Türkiye’de 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sürecek sokağa çıkış yasağı tartışılıyor. Halk sağlığı uzmanı Güngör, Türkiye’de normalleşme kararlarının çelişkiler içerdiğini belirtiyor. (29.05.2020)  

Benzer içerik

DW Haber 18.06.2020 19.06.2020

Türkiye'de pandemide 100 günlük bilançosu ne? Avrupa Konseyi salgında cezaevlerinden salıverilen tutuklu ve hükümlülerle ilgili raporunu açıkladı.Türkiye'de kaç tutuklu ve hükümlü işkence gördüğü iddiasıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu.Almanya'da bir mezbahada yüzlerce işçide koronavirüs görüldü, 7 bin kişi karantina altına alındı.

Würzburg | Frau mit Mundschutz guckt auf Ihr Handy

"Korona ne zaman vuracağı belli olmayan bir düşman" 15.06.2020

Alman gazetelerinde bugün Avrupa dışına seyahat tartışması, Almanya'da pandemiye karşı geliştirilen yeni cep telefonu uygulaması ve ABD'deki polis şiddetine ilişkin yorumlar ön planda.

Symbolbild I Corona-Warn-App

"Korona uygulaması aşı için zaman kazandırabilir" 16.06.2020

Alman gazetelerinde bugün Berlin'de tanıtımı yapılacak olan yeni cep telefonu uygulamasına ilişkin yorumlar ön planda. Korona vakalarının takibine yarayacak uygulama salgınla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Soylu'nun "namussuzluk" suçlaması tepki çekti

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün Trabzon’daki "akraba atamalarıyla" ilgili yazdığı yazıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepkisiyle başlayan tartışma büyüyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  