Türkiye'de koronavirüsten ilk can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı gecesi koronavirüs salgını ile ilgili Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de ilk kez 89 yaşındaki bir COVID-19 hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, Türkiye'deki ilk ölüm vakasını açıklarken "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum: Koronavirüsle mücadelemizde ilk bir hastamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Bakan, hayatını kaybeden kişinin virüsü Çin temaslı bir çalışanından kaptığını bilgisini verdi.

Basın toplantısının ani bir kararla yapılmasını kararlaştırıldığını belirten Koca, ülkedeki vaka sayısının da 47'den 98'e yükseldiğini söyledi. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdiğini kaydeden Koca, "İnsanlık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtılması imkan dışıydı" şeklinde konuştu.

"Herkes yaşamını yeniden düzenlemeli"

Virüsün özelikle solunum yoluyla bulaştığını ifade eden Koca, "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir. 1,5 - 2 ay direnelim" şeklinde konuştu. Herkesin hayatını bu önlemlere göre düzenlemesi gerektiğini de vurgulayan Koca, hastalığı çocuklar ve gençlerin çabuk atlattığını söyledi.

Koca, "Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığı en ağır hisseden kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbirlerin alındığını da belirten Koca, Avrupa ülkelerine sınırların kapatıldığına ve bu şekilde riskleri azalttilarına dikkat çekti. Koca, tanı konulan hastaların temas çevresini de incelemeden geçirdiklerini vurguladı.

Önlemler artırılmıştı

Türkiye'de Pazartesi gününden bu yana koronavirüse karşı önlemleri sıkılaştırıyor. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre 16 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

DW/HS,ETO

© Deutsche Welle Türkçe