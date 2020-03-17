Türkiye’de koronavirüsten can kayıpları 30'a yükseldi

Dünya genelinde yaklaşık 330 bin kişi salgına yakalanırken Türkiye’de de koronavirüs vaka sayıları ve hastalık dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan dün akşam yaptığı açıklamada "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi. Böylece bir önceki güne oranla yaşamını yitirenlerin sayısı 9 kişi artmış oldu.

Kamu çalışanları uzaktan çalışabilecek

Türkiye'de de dünya genelinde olduğu gibi koronavirüsün yayılma hızını düşürmek için önlemler artırılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde dün koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

Toplantının ardından "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı bir genelge yayımlandı.

Resmi gazetede dün akşam yayımlanan genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Genelgede dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı

Türkiye salgından en çok etkilenen 65 yaşı üzerindekilerin ve kronik rahatsızlığı olanların da sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Ancak kamu ve sağlık çalışanları, ayrıca eczacılar yasaklama ve kısıtlama kararının dışında tutuldu.

Türkiye'e 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı geldi

Ayrıca tüm lokanta, kafe ya da pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği bildirildi. Bazı bankalar ise şubelerinin çalışma saatini azalttı.

Ayrıca Pazar günü resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre yurtiçindeki tüm icra ve iflas takipleri ile haciz kararlarının icrası durduruldu. Yeni icra talebi de alınmayacağı açıklandı.

Uzaktan eğitim başladı

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Türkiye’de uzaktan eğitim sistemine de geçiliyor. Yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmesinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bugün uzaktan eğitim başladı. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan uzaktan eğitimin ilk dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Çin'den hızlı tanı kitleri geldi

Öte yandan Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Kitlerin kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği belirtiliyor.

DHA / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe