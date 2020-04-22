 Türkiye′de koronavirüse 95 kurban daha | TÜRKİYE | DW | 27.04.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de koronavirüse 95 kurban daha

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 2 bin 900'a yükseldi. Virüs 112 bin 261 kişiye bulaştı, 33 bin kişi hastalığı yendi.

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Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel bilgilere göre bugün koronavirüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, virüs 2 bin 131 kişiye daha bulaştı. Bakanlık tarafından yayınlanan Türkiye günlük koronavirüs tabslosunda ülke genelinde 918 bin 885 kişiye test uygulandığı belirtilirken, toplam vaka sayısının 112 bin 261 olarak tespit edildiği bilgisi verildi. Açıklamalara göre şimdiye kadar Türkiye genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 791 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı twitter mesajında bir gün içerisinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirterek, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki düşüşün de sürdüğünü vurguladı.

DW/TY,GY

 © Deutsche Welle Türkçe

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