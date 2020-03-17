Türkiye'de koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında can kaybı 3'e yükselirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 bin 800 kişinin de karantina altına alındığını açıkladı. Soylu'nun açıklamalarına göre umreden dönenler de bu sayıya dahil. Sokağa çıkma yasağı iddialarının manipülasyon olduğunu söyleyen Soylu "Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin" dedi.

Koronavirüs bilgilendirme web sitesi yayına girdi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri "Korona Bilgilendirme Web Sitesi’nin" yayına girdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada daha önce 184 hattından yapılan uygulamanın şimdi de koronaonlem.saglik.gov.tr üzerinden hizmete sunulduğu belirtildi. Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştığı açıklandı.

Liglere ara verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu; Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarının Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol liglerinin de ertelendiğini duyurdu. Kasapoğlu, "Koronavirüsün bütün dünyada en çok etkilediği alanlardan birisi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde spor faaliyetleri durdurulmuş durumda. UEFA da EURO 2020'yi 2021'e erteledi. İstanbul'da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihe alınması kararı verildi" dedi.

Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma ve Miraç Kandili olan Cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, "Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğuna dikkat çekilip, kararın COVID-19 ile ilgili tedbirler kapsamında alındığı vurgulandı. Erbaş ayrıca bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğini ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğini de kaydetti. Ortaya çıkabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sela okunmayacağı belirtildi.

DW, DHA / EC, HS

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