 Türkiye′de koronavirüsü şüphesi: 12 kişi müşahede altında | TÜRKİYE | DW | 27.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de koronavirüsü şüphesi: 12 kişi müşahede altında

Çin'de çıkan ve ardından birçok ülkeye yayılan koronavirüsüne ilişkin Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, virüs taşıdıkları şüphesiyle 12 kişinin müşahede altına alındığını duyurdu.

default

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen yeni tip koronavirüsle ilgili Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, Aksaray'da 12 kişinin koronavirüsü şüphesi altında olduğunu açıkladı. Dokuzu Çinli işçi, üçü Türk 12 kişinin tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındığı belirtildi.

Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğal gaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü bilgisi verildi. Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam dokuz işçinin beş gün önce Türkiye'ye gittiği belirtildi.

İşçilere yönelik bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine de işçiler ve onları çalıştıkları tesise taşıyan ulaştırma şirketinden üç kişinin acil serviste tedavi altına alındığı belirtildi.

Çin'de şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti

Çin'de şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ölenlerin sayısı 56'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkan vürs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya ulaştığı açıklandı. Çin televizyonu CCTV'nin haberin göre ülkede virüse yakalananların sayısı ise 1975. Virüsü taşıyanların sayısı tüm dünyada ise 2 bini geçiyor. Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. SARS virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

DW,DHA,dpa,GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Salgının ardından egzotik hayvan satışına yasak talebi

Yeni Corona virüsünün bir hayvan pazarıyla bağlantısı egzotik hayvan satışı ve tüketiminin yasaklanması talebini artırdı. Uzmanlar iddiaların aksine virüsün yılandan değil memeli bir hayvandan bulaştığından şüpheleniyor. (25.01.2020)  

Corona virüsü Fransa'ya ulaştı

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsüne ilk kez Avrupa'da rastlandı. Fransa iki vakanın tespit edildiğini doğruladı. (24.01.2020)  

DSÖ Corona için acil durum ilan etmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Corona konusunda uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıkladı. Çin'de virüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. (23.01.2020)  

Corona can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 81'e çıktı

Çin'de ortaya çıkan yeni tür Corona virüsünden ölenlerin sayısı 81 oldu. Virüs yaklaşık 2 bin 800 kişiye bulaştı. (27.01.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Corona virüsü nedir?  

Benzer içerik

75. Jahrestag Befreiung Auschwitz-Birkenau | Präsident des Jüdischen Weltkongress WJC Ronald S. Lauder

SZ: Nazilerin efsaneleşmesinin önüne geçilmeli 27.01.2020

Auschwitz toplama kampının kurtarılışının 75'inci yıldönümü, Libya'da durum ve Çin'in dünyadaki silah üreticileri arasında ikinci sıraya yükselmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Corona Virus China

Corona virüsü ABD'ye ulaştı 21.01.2020

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsüne ilk kez ABD'de rastlandı. Virüsten şimdiye dek altı kişi yaşamını yitirdi.

Türkei Gericht in Silivri

HRW: Türkiye muhalefeti susturdu 15.01.2020

İnsan Hakları İzleme örgütünün raporunda Türkiye'de "derin bir insan hakları krizi" yaşandığı belirtildi. Türkiye'deki "keyfi tutuklamalar" ve kayyum atamaları "muhalefetin susturulması" olarak değerlendirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti

Reina davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'ya 2018'de yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yargılanan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması istendi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  