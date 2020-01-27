Türkiye'de koronavirüsü şüphesi: 12 kişi müşahede altında

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen yeni tip koronavirüsle ilgili Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, Aksaray'da 12 kişinin koronavirüsü şüphesi altında olduğunu açıkladı. Dokuzu Çinli işçi, üçü Türk 12 kişinin tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındığı belirtildi.

Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğal gaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü bilgisi verildi. Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam dokuz işçinin beş gün önce Türkiye'ye gittiği belirtildi.

İşçilere yönelik bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine de işçiler ve onları çalıştıkları tesise taşıyan ulaştırma şirketinden üç kişinin acil serviste tedavi altına alındığı belirtildi.

Çin'de şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ölenlerin sayısı 56'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkan vürs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya ulaştığı açıklandı. Çin televizyonu CCTV'nin haberin göre ülkede virüse yakalananların sayısı ise 1975. Virüsü taşıyanların sayısı tüm dünyada ise 2 bini geçiyor. Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. SARS virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

DW,DHA,dpa,GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe