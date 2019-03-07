 Türkiye’de kadın olmak: ″Çalışmak, yaşamak, gülmek bile zor″ | TÜRKİYE | DW | 07.03.2019

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TÜRKİYE

Türkiye’de kadın olmak: "Çalışmak, yaşamak, gülmek bile zor"

Türkiye’de ve dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın gölgesinde kaldı. DW Türkçe İstanbul’da vatandaşlara mikrofon uzatarak Türkiye’de kadın olmanın anlamını sordu.

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Türkiye'de "kadın olmayı" kadınlara sorduk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara Türkiye’de kadın olmanın ne anlama geldiğini sorduk.

Ekonomik özgürlüğün önemine işaret eden vatandaşlar, iş hayatında erkeklerle aynı pozisyonda olsalar bile kadınların eşit haklara sahip olmadığını ifade etti.

"Erkekler hiçbir şeye izin vermiyor" diyen bir vatandaş, "Kadınlar her şeyi çok daha iyi yapıyor ama izin verilmediği için meydana çıkamıyorlar" diye konuştu.

"Büyük mevkilerde kadınların engellendiğini, erkeklere öncelik verildiğini düşünüyorum" diyen bir başka kadın ise örnek olarak milletvekilleri arasındaki kadın oranının azlığını hatırlattı.

Bir vatandaş ise kadınların hak ettiği yeri bulması için "Allah’ın emirlerine göre yaşamak gerektiğini" savundu.

Kadın olmanın Türkiye’de her açıdan zor olduğunu vurgulayan bir başka kişi ise "Kadın olarak çalışmak da yaşamak da zor. Gülmek bile zor. Güldüğünüzde bile bundan bir anlam çıkaran bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Burcu Karakaş - Engin Karaman / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'de "kadın olmayı" kadınlara sorduk  

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