Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi

Türkiye'de fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'a erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan ilanda erişim engelinin 2 Ağustos itibarıyla uygulandığı bilgisi yer alırken yaptırımın gerekçesi veya ne kadar süreceğine dair açıklama yapılmadı. Erişim engeli bir mahkeme kararı ile değil, BTK aracılığıyla uygulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 31 Temmuz'da sosyal medya sitesi X üzerinden paylaştığı mesajda "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" diyerek Instagram'a eleştiride bulunmuştu.

Erişim engelinin İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgisi olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Siber hukuk uzmanı Yaman Akdeniz, X'te yaptığı paylaşımda, erişim engelinin gerekçesinin "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda farklı gerekçelerle YouTube, Wikipedia ve şimdi adı X olan Twitter gibi sitelere de erişim yasakları uygulanmıştı.

Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Haniye suikastı sonrası Halk TV'nin yayınları hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 31 Temmuz'daki açıklamasında, "Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız" demişti. Söz konusu yayındaki Halk TV programında İsrail'in İran'da böylesi bir eylemi nasıl gerçekleştirdiği tartışılıyordu.

Milli yas

Haniye'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 2 Ağustos 2024 Cuma günü milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan ve dün yayımlanan Milli Yas İlanı'na ilişkin kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi.

DW/MUK,CÖ

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