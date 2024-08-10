Türkiye'de Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından META şirketi ile Instagram'a erişim engelinin kaldırılması konusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Bakan, Instagram'a erişimin Cumartesi akşamından itibaren sağlanabileceğini duyurdu.

Uraloğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde Türk hükümetinin taleplerine karşılık vermediği için erişim engeli getirildiğini belirtti. Bakan, açıklamasında "Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

2 Ağustos'tan beri kapalıydı

Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirilmişti. BTK, kararın gerekçesini açıklamazken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı erişim engelini "Instagram'ın katalog suçlarla ilgili gerekleri yerine getirmemesi" ile gerekçelendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da erişim engelinin Türkiye'nin "haklı talepleri" karşılandığı takdirde kaldırılacağı mesajını vermişti. Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" demişti.

DW,BÖ/AÜ

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