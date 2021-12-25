 Türkiye′de idam edilen son kişinin fotoğrafına soruşturma | Türkiye | DW | 25.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Türkiye'de idam edilen son kişinin fotoğrafına soruşturma

İdam edilen son kişi Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak "terör örgütü propagandası" sayıldı. Arslan'ın fotoğrafını paylaşan SOL Partili Murat Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de son idam edilen kişi Hıdır Aslan

Türkiye'de son idam edilen kişi Hıdır Aslan

Ankara'da SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'e, Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Güzel'e 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi oan Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulduğu bildirildi.

SOL Partili politikacı Murat Güzel

SOL Partili politikacı Murat Güzel

68 gençlik hareketi liderlerinden, 4 Kasım 2014 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden düzenlenen törenle cenazesi kaldırılan Nasuh Mitap'la ilgili paylaşımı yeniden paylaşması da Güzel'e sorulan sorular arasında yer aldı.

Soruşturma evrakında, "Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Güzel, ifadesinde; "paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını" ve söz konusu paylaşımların "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu belirtti. Güzel, "Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır" dedi.

SOL Parti Keçiören İlçe Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmaya tepki gösterildi. Açıklamada, "Terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla açılan soruşturma bir işgüzarlıktan başka bir şey değildir" denildi.

"Açıklamaya dahi gerek duyulmayacak kadar aleni gerçek şudur ki, geçmişte kaybettiğimiz devrimcileri anmak asla suç olamaz, suç sayılamaz, terörle anılamaz" ifadelerine yer verilen açıklamada, Murat Güzel'e yönelik soruşturmanın davaya dönüştürülmeden kapatılmasının beklendiğini belirtildi.

Hıdır Aslan, 25 Ekim 1984'te Burdur Kapalı Cezaevi avlusunda idam edilmişti.

ANKA/JD, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Sosyal medya demokrasiye tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür" dedi.  

AKP'den sosyal medyaya yeni ayar

AKP, yeni bir kurum oluşturarak sosyal medyada yaptırım ve denetim uygulamalarını genişletecek. Hedef; yalan haber ve provokasyonu önlemek. Muhalefet ise "Yeni bir cadı avı başlayacak" endişesinde.  

Sosyal medyaya yeni düzenleme ne anlama geliyor?

AKP geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin üzerinden bir yıl geçmeden yeni bir düzenleme hazırlığında. Düzenlemenin hangi sonuçlara yol açabileceğini Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile konuştuk.  