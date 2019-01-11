Türkiye'de işsizlik oranı 19 ayın zirvesinde

İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 11.6'ya yükselerek Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, genç işsizlik oranı yüzde 22,3'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı Nisan ayından bu yana devam eden yükseliş trendini sürdürerek yüzde 11.6'ya çıktı.
Böylece işsizlik oranı Eylül'e kıyasla 0.2 puan, geçen yılın Ekim ayına kıyasla 1.3 puan artmış oldu. TÜİK tarafından yayımlanan Eylül-Ekim-Kasım dönemi işgücü verisine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 11.5 oldu.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı geçen yıla göre 3 puanlık artış göstererek, Ekim ayında yüzde 22,3'e yükseldi.
Tarım dışı işsizlik oranı ise Ekim'de yüzde 13.7 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan arttı. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.
DW/SSB, GA
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Ekonomik büyümede sert düşüş, yükselen enflasyon ve işsizlik… Türkiye yeni yıla "kriz" atmosferinde giriyor. Uzmanlara göre ekonomideki küçülmenin gidişatını, seçimler sonrasında hükümetin atacağı adımlar belirleyecek. (31.12.2018)