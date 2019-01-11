 Türkiye′de işsizlik oranı 19 ayın zirvesinde | TÜRKİYE | DW | 15.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye'de işsizlik oranı 19 ayın zirvesinde

İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 11.6'ya yükselerek Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, genç işsizlik oranı yüzde 22,3'e yükseldi.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (Getty Images/C. Mc Grath)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı Nisan ayından bu yana devam eden yükseliş trendini sürdürerek yüzde 11.6'ya çıktı.

Böylece işsizlik oranı Eylül'e kıyasla 0.2 puan, geçen yılın Ekim ayına kıyasla 1.3 puan artmış oldu. TÜİK tarafından yayımlanan Eylül-Ekim-Kasım dönemi işgücü verisine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 11.5 oldu.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı geçen yıla göre 3 puanlık artış göstererek, Ekim ayında yüzde 22,3'e yükseldi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise Ekim'de yüzde 13.7 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan arttı. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Video izle 03:00
Şimdi canlı
03:00 dk

Halkın gündemi işsizlik

DW/SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türk ekonomisi "kriz" yılına giriyor

Ekonomik büyümede sert düşüş, yükselen enflasyon ve işsizlik… Türkiye yeni yıla "kriz" atmosferinde giriyor. Uzmanlara göre ekonomideki küçülmenin gidişatını, seçimler sonrasında hükümetin atacağı adımlar belirleyecek. (31.12.2018)  

Türkiye’de işsizlik yüzde 11,4’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Eylül ayında işsizlik yüzde 11,4 ile Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. (17.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Halkın gündemi işsizlik  

Türkiye resesyona mı sürükleniyor?  

Benzer içerik

Deutschland Filiale der Ziraat Bank in Berlin

Kamu bankaları krize pansuman olur mu? 11.01.2019

Türkiye'de 25,6 milyon kredi kartı sahibini ilgilendiren yeni düzenleme ile kart borçları Ziraat Bankası çatısı altında birleştirilecek. Uzmanlara göre düzenlemenin maliyeti, yine halkın cebinden çıkacak.

Trump und Erdogan

Trump'tan Erdoğan'a ekonomik vaatler 15.01.2019

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan’a ABD ve Türkiye arasında ekonomik gelişmenin artırılması için "büyük potansiyel" gördüğünü belirtti.

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Türk ekonomisi "kriz" yılına giriyor 31.12.2018

Ekonomik büyümede sert düşüş, yükselen enflasyon ve işsizlik… Türkiye yeni yıla "kriz" atmosferinde giriyor. Uzmanlara göre ekonomideki küçülmenin gidişatını, seçimler sonrasında hükümetin atacağı adımlar belirleyecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

"Kader değil, bu kazaların önüne geçilebilir"

Türkiye’de son 15 yılda on binlerce kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Arzu Cesur’un eşi Kadir de onlardan biri. 2008’de yaşanan olayda dava süreci devam ediyor. Arzu, sorumluların cezalandırılmasını istiyor. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 