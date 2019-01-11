Türkiye'de işsizlik oranı 19 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı Nisan ayından bu yana devam eden yükseliş trendini sürdürerek yüzde 11.6'ya çıktı.

Böylece işsizlik oranı Eylül'e kıyasla 0.2 puan, geçen yılın Ekim ayına kıyasla 1.3 puan artmış oldu. TÜİK tarafından yayımlanan Eylül-Ekim-Kasım dönemi işgücü verisine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 11.5 oldu.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı geçen yıla göre 3 puanlık artış göstererek, Ekim ayında yüzde 22,3'e yükseldi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise Ekim'de yüzde 13.7 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan arttı. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

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DW/SSB, GA

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