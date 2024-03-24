  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Aşırı sağın yükselişi Yapay zeka
PolitikaTürkiye

Türkiye'de IŞİD operasyonu: 40 gözaltı

24 Mart 2024

Türkiye'nin sekiz ilinde IŞİD'e karşı düzenlenen "Bozdoğan-16" operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara "duraksamadan" devam edileceğini bildirdi.

https://p.dw.com/p/4e4WB
Yolu ttarfiğe kapatmış olan silahlı Türk polis memurları - (01.01.2017 / İstanbul)
Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/AP Photo

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz ilde IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!" ifadelerini kullandı:

"Bozdoğan-16" adı verilen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göreve geldiği 3 Haziran 2023 tarihinden bugüne dek IŞİD'e yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlendiğini ve söz konusu operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 692'sinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 529 zanlı ile ilgili de adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

 

DHA,DW / ET, SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?