Türkiye'de IŞİD operasyonu: 40 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz ilde IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!" ifadelerini kullandı:

"Bozdoğan-16" adı verilen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göreve geldiği 3 Haziran 2023 tarihinden bugüne dek IŞİD'e yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlendiğini ve söz konusu operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 692'sinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 529 zanlı ile ilgili de adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

DHA,DW / ET, SÖ

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