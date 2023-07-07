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Türkiye'de harç ve vergilerde artış

4 saat önce

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre KDV'den yurt dışından telefon getirmeye, noter, pasaport ve vize harçlarına kadar pek çok kalemde artışlar yapıldı.

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Fotoğraf: Emre Eser/DW

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye yükseltildi. Yüzde 18'lik KDV, temel tüketim ürünü sayılmayan, zorunlu olmayan ve lüks kategorisinde sayılan hizmet ve mallarda uygulanıyor. Bunlara mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler vb giriyor.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (b) bendinde belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV de yüzde 10'a yükseltildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. 

Lüks olmayan temel ihtiyaç ürünlerini kapsayan ve KDV dilimi yüzde 1 olan ve buğday unundan üretilen ürünler  ile sebze, bazı süt ürünleri ve baklagiller gibi ürünlerin yer aldığı kategoride ise vergi artışı yapılmadığı görüldü.

Noter, pasaport ve vize harçları da yüzde 50 oranında zamlandı

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan "Sürücü belgesi harçları" artış kapsamı dışı tutuldu.

Bu arada yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti de 20 bin TL'ye yükseltildi. Buna uygulanan ücret şimdiye kadar 6 bin 91 TL’ydi.

DHA/ ETO, BÖ

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