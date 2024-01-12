Türkiye'de Epstein belgelerine ilişkin ilk suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ABD'deki Epstein davasının Türkiye bağlantıları olduğuna dair iddiaların soruşturulması için suç duyurusunda bulundu.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarına ilişkin yürütülen Jeffrey Epstein davasının Türkiye bağlantıları bulunduğuna ve Türkiye'den de çocukların bu suç çetesinin ağına düşürüldüğüne ilişkin iddiaların soruşturması için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği harekete geçti.

İddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunan Dernek, Türk Ceza Kanununun insan ticareti suçunu düzenleyen 80'inci, çocuklara cinsel istismar suçunu düzenleyen 103'üncü ve fuhuşla bağlantılı suçları düzenleyen 227'nci maddeleri gereğince soruşturma açılmasını istedi.

Epstein davasında gündeme gelen belgelerde "Jeffrey Epstein'ın Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve diğer ülkelerden reşit olmayan kızları da taşıdığı iddia edildiğine" dikkat çekilen suç duyurusunda, dava ile bağlantılı olarak paylaşılan dosya ve belgelerde sistem içinde olduğu belirlenen Türk bir ismin yer aldığı vurgulandı.

Türkiye'den çocukları bu suç ağına düşüren kişilerin tespit edilmesi talep edilen suç duyurusunda, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde çocukların korunması için devletlere düşen sorumluluklar hatırlatıldı.

"Türkiye'de yeniden yargılama yapılmalı"

Söz konusu suçların kısmen veya tamamen Türkiye'de gerçekleştirilmiş olmasından dolayı şüpheliler hakkında ABD'de hüküm verilmiş olsa bile Türkiye'de yeniden yargılama yapılması gerektiği savunuldu.

Avukat Hediye Gökçe Baykal imzalı suç duyurusu dilekçesinde "Bu nedenle ülkemizde de bu konuda etkin bir soruşturma yürütülmesi ve neticesinde şüpheliler hakkında kamu davası açılarak yargılama yapılması elzemdir" denildi.

Epstein olayı nedir?

Aralarında Bill Clinton ve Donald Trump gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğu yaklaşık bin sayfalık bir dosya Epstein davasının görüldüğü ABD'deki mahkeme tarafından geçen hafta kamuoyu ile paylaşılmıştı. Belgeler dört yıl önce ölen istismar suçlusu ve yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein'ın çevresindeki kişilerin isimlerini içeriyor.

Belgelerde ismi yer alan Türk'ün de Türkiye'den çocukların fuhuş çetesinin eline düşmesine yardımcı olduğu öne sürülüyor. Epstein, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu.

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