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AP vekillerinden RTÜK kararına tepki

27 dakika önce

Almanya’nın 32 dilde yayın yapan uluslararası kuruluşu Deutsche Welle’ye (DW) Türkiye’de erişim engeli getirilmesine Avrupa Parlamentosu vekillerinden kınama geldi.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-dwye-eri%C5%9Fimin-engellemesine-ap-vekillerinden-tepki/a-62336719

Lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle Almanya'nın 32 dilde yayın yapan uluslararası medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) ile ABD merkezli Amerika'nın Sesi (VOA) haber portallarının internet sitelerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararına Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden tepki geldi.

AP’nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Avrupa Parlamentosu (AP)- TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, yayınladıkları ortak açıklamada DW’ye erişim engelini "kabul edilemez bir sansür eylemi" olarak niteledi. Amor ve Lagodinsky, lisans zorunluluğu şartıyla Ankara‘nın medya kuruluşlarını bağımsız habercilikten vazgeçmeye zorladığını savundu. 

Amor ve Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu ve uluslararası gözlemcilerin, basın özgürlüğüne yapılan bu son müdahaleye tolerans göstermeyeceğini de belirttiler. "Deutsche Welle ile Voice of America kuruluşlarının içeriklerine erişimin engellenmesi, Türkiye'de zaten çok kırılgan hale gelmiş olan özgürlüklere vurulmuş yeni bir darbedir" diyen parlamenterler "Tarafsız ve ücretsiz bilgi kaynaklarına ulaşım Türkiye'deki vatandaşların hakkıdır" diye devam etti.

Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma mesajı

Amor ve Lagodinsky, "Türkiye'de tarafsız ve dengeli haber yapmak için usanmadan çabalayan bütün gazeteciler ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak isteriz" derken gazetecilerin tarafsız habercilik çabasının demokrasinin en önemli temellerinden biri olduğunun da altını çizdi. Amor ve Logadinsky şöyle devam etti:

"Türk makamlarından, bağımsız medya kuruluşlarını engellemeye son vermelerini, temel hak ve özgürlüklere devam eden saldırılardan uzak durmaya çağırıyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında zaten gerilmiş olan ilişkiler ve Türkiye'de demokratik alanın giderek daha da daralmasını da göz önünde bulundurarak Türkiye'den izlediği çizgiyi derhal değiştirmesini talep ediyoruz".

Lagodinsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da DW ile VOA'nın erişiminin engellenmesinin sansür anlamına geldiğini vurguladı ve Türk makamlarını temel hak ve özgürlüklere müdahale etmeye son vermesini talep etti. 

Almanya-Türkiye Parlamenterler Grubu Başkanı Yeşiller partili Max Lucks da, bağımsız gazeteciliğin demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve DW Türkçe ile VOA Türkçe'nin önemli medya kuruluşları olduğuna işaret ederek erişime engellenmelerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti. Yapılanın dost ülkeler arasında bir tabunun yıkılması ve basın özgürlüğünün ihlali olduğunu söyleyen Lucks, iki uluslararası medya kuruluşunun derhal Türkiye'de faaliyetlerine devam etmesinin mümkün hale getirilmesini talep etti.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2019 yılının Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartı getirilmişti. RTÜK, AKP ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile 9 Şubat'ta aldığı bir karar doğrultusunda, görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe'ye erişimin engellemesi için yargıya başvurmuştu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de bu başvuruyla engelleme kararı aldı. Perşembe akşamında bu yana söz konusu iki uluslararası medya kuruluşunun farklı dillerde yayın yapan internet sitelerine ulaşım engeli uygulanıyor.

DW/ETO,ET

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